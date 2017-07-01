Вас не спросили

Почему люди не рады бесплатной парковке

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Чужая земля19 июля жильцы первого дома проснулись от скрежета техники, выглянули в окна и глазам своим не поверили – бригада рабочих пилила деревья во дворе. Пока люди разбирались, кто разрешил, бригада без лишних слов выполняла заказ управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО – устраивала парковочный карман на чужой территории. Согласно публичной кадастровой карте Росреестра граница придомовой территории первого дома 80-го квартала доходит как раз до забора начальной школы (кадастровый номер земельного участка 38:26:040106:9119).В тот же день жильцы дома провели собрание.- Двор как место отдыха детей уничтожен, по нему будут машины маневрировать. Разве мы можем безопасно выйти из своего подъезда, когда от крыльца до парковки всего 3,5 метра? - возмущался Тагир ХАМИТОВ, житель дома № 1, человек в нашем городе известный - режиссер театра «Родничок».Михаил ПОПКОВ, председатель совета дома, считает, что парковка сделана незаконно.- Наши права защищают СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03, согласно которым стоянка, на которой может находиться до 10 транспортных средств, должна быть оборудована не ближе чем в 10 метрах от окон жилого дома. У нас и пяти метров нет!Сами просилиКогда жильцы дома обратились в администрацию АГО, им ответили, что они сами просили устроить карман для парковки машин. Действительно, было дело.Жители были обеспокоены тем, что с мая 2016 года парковать машины по улице Горького запретили, и родители, привозя детей в начальную школу № 27 на машинах, заезжали во двор дома № 1. Люди просили местную власть обустроить парковочный карман для машин на земельном участке школы № 27. Заместитель мэра Александр ЛЫСОВ ответил, что «финансирование работ по обустройству парковочного кармана на прилегающей территории многоквартирного дома № 1 квартала 80 за счет местного бюджета не соответствует нормам действующего законодательства». Заммэра обещал, что в 2016 году рассмотрят вопрос о переносе ограждений вокруг школы № 27 для обустройства парковочного кармана для родителей на участке, находящемся в ведении школы № 27. Т.е. речь шла о сооружении парковки на школьной территории, а не придомовой.Деньги на парковку в бюджете нашли - 834 тысячи рублей.Всем нужнаПо информации Натальи СТРЕЛЬНИКОВОЙ, директора школы № 27 и депутата Думы АГО, занятия в её начальной школе идут в две смены, в каждой по 100 детей. Многие родители привозят ребят на машинах. Директор просила устроить для них парковочный карман по центру школы. Не разрешили из-за технических сетей. Как и перенос центрального входа на другую сторону школы, где земельный участок позволяет парковку сделать. Деваться было некуда, пришлось осваивать территорию собственников дома № 1. Н.А. Стрельникова объясняет, что санитарные нормы, которые не разрешают парковку ближе 10 метров от дома, в старых застройках применить трудно, а часто и невозможно