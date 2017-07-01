Добрался до Хабаровска

Инвалид Александр ВАРЕНКОВ продолжает свое путешествие по российским рекам. Стартовав два с лишним месяца назад в Забайкальском крае, Александр Владимирович своим ходом доплыл уже до Хабаровска.



Напомним, это человек, перенесший несколько инфарктов и инсультов! Варенков установил несколько рекордов по времени непрерывного нахождения в воде, по расстоянию, которое проплыл. Но поскольку он о них не заявлял, документально на видео не фиксировал, они вряд ли будут зарегистрированы. Впрочем, он к такой славе и не стремится. Для него главное, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья поняли: если один смог, то и у другого получится. Стоит только захотеть и выйти из дома.

Мало кто верил, что Варенкову удастся претворить в жизнь задуманное, а потому просьбы о выделении денег на путешествие проигнорировали. Его пенсия по инвалидности быстро закончилась. Денег на дорогу ангарчанин не тратит, но одним воздухом питаться не может. К тому же у него порвался гермомешок, в котором не только хранились вещи и продукты, но и который служил неким поплавком, позволяющим Александру Владимировичу отдыхать не выходя на берег.

На последние копейки, оставшиеся на балансе сотового телефона, Варенков позвонил депутату Законодательного собрания Иркутской области Олегу ТЮМЕНЕВУ. Присланные в Хабаровск деньги помогли Варенкову продолжить свой заплыв до Комсомольска-на-Амуре, откуда он, возможно, уже отправится домой.



Галина ЛЕМЗЯКОВА