Большая пересдача

Утверждены сроки сдачи ЕГЭ и ГВЭ в Иркутской области в дополнительный сентябрьский период 2017 года, сообщается на сайте

http://www.iro38.ru.



Утверждены сроки сдачи ЕГЭ и ГВЭ в Иркутской области в дополнительный сентябрьский период 2017 года, сообщается на сайте

http://www.iro38.ru.

5 сентября запланирована сдача экзаменов по русскому языку для девятых и 11 классов. 8 сентября можно будет написать ЕГЭ по математике (базовый уровень) и ГВЭ по этому же предмету.

16 сентября пройдут ЕГЭ по базовой математике, ГВЭ по математике, русскому языку (ЕГЭ, ГВЭ).



Собств. инф.