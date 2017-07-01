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Большая пересдача


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Сегодня, 16:17
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Утверждены сроки сдачи ЕГЭ и ГВЭ в Иркутской области в дополнительный сентябрьский период 2017 года, сообщается на сайте
http://www.iro38.ru.

Утверждены сроки сдачи ЕГЭ и ГВЭ в Иркутской области в дополнительный сентябрьский период 2017 года, сообщается на сайте
http://www.iro38.ru.
5 сентября запланирована сдача экзаменов по русскому языку для девятых и 11 классов. 8 сентября можно будет написать ЕГЭ по математике (базовый уровень) и ГВЭ по этому же предмету.
16 сентября пройдут ЕГЭ по базовой математике, ГВЭ по математике, русскому языку (ЕГЭ, ГВЭ).

Собств. инф.
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