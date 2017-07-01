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Член семьи


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Сегодня, 16:19
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Наша 12500-я подписчица Татьяна Дмитриевна ФЕДОРЕЕВА, зайдя к нам в редакцию, по-хозяйски осмотрела помещение и сказала:
- А ведь я участвовала в строительстве и восстановлении здания редакции после взрыва (для тех, кто не знал или забыл, напомним: взрыв в здании редакции произошёл в начале июня 2000 года. – Прим. авт.). Что-то в этом доме мы заново строили, что-то восстанавливали, а что-то ремонтировали, я даже некоторые детали помню, плитку, например…

Член семьи
Подарок попал в руки нашей подписчицы Татьяны ФЕДОРЕЕВОЙ как раз перед её днём рождения.

Родилась Татьяна Дмитриевна в селе Барлук Куйтунского района. Рассказывая про свою жизнь, смеётся, говорит, изрядно её помотало. По первому своему образованию она – педагог. После распределения попала в Куйтун, где работала 4 года педагогом в образовательном центре. В Ангарск приехала в декабре 1994 года с сыном. Тогда же, кстати, и начала нашу газету выписывать.
В Ангарске же она решила попробовать себя в роли предпринимателя.
- Тогда сложно было где-то устроиться, поэтому и решилась сама для себя создать рабочее место. Нас было несколько человек, мы объединились и создали свою пекарню. До 2000-го я занималась выпечкой, а потом пришлось закрыть дело - не справилась с налогами.
Тогда она и попала в АУС, который как раз на тот момент занимался восстановлением здания нашей редакции, работала отделочником. Здесь же она познакомилась с мужем Александром ФЕДОРЕЕВЫМ. Попутно, во время работы, получала второе образование, сейчас она - инженер-строитель. В 2002 году ушла из АУСа, сейчас трудится в ООО СУ-38 производителем работ.
- В 2005 году мы с мужем с нуля построили дом в Мегете и переехали туда. Сыну Артёму уже 25 лет, он окончил школу №27, поступил в аэрокосмический университет в Красноярске. Ушёл в армию, служил в Севастополе, участвовал в действиях по возвращению Крыма, за что получил две правительственные награды. Вернувшись, женился, живёт в Красноярске, - рассказывает подписчица.

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА

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