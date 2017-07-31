Работающим пенсионерам добавят

Ольга КРАСНОВА

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В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года составляет 78,58 рубля.Сейчас в нашей стране около 43 миллионов пенсионеров. Треть из них работающие. В Иркутской области пенсию получают 758356 человек. Большинство из них (64,6%) – женщины. Наибольшее количество пенсионеров области получают страховую пенсию, средний размер которой составляет 14 374,55 рубля.