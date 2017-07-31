Работающим пенсионерам добавят

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Но на перерасчет могут рассчитывать только те, кто работает официально и получает страховую пенсию по старости или по инвалидности.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года составляет 78,58 рубля.
Сейчас в нашей стране около 43 миллионов пенсионеров. Треть из них работающие. В Иркутской области пенсию получают 758356 человек. Большинство из них (64,6%) – женщины. Наибольшее количество пенсионеров области получают страховую пенсию, средний размер которой составляет 14 374,55 рубля.
Ольга КРАСНОВАКстатиС 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без индексаций. Пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проходили во время его работы, работающий пенсионер начинает получать только через три месяца после увольнения.
1 июля 2017 года был принят федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. С этой даты работавшие пенсионеры будут получать полный размер пенсии с первого числа месяца после увольнения.
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