Хомич вернётся на родину?

Виктория КОСТИНА

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Альбина Хомич родом из Куйтуна, после школы переехала в Ангарск. Она самая знаменитая ученица тренера Андрея СТАРИКОВА, чемпионка мира в супертяжелом весе, серебряный призер Игр доброй воли. С 1993 выступала в сборной команде России.В 2004 Альбина попала в допинговый скандал на Олимпийских играх в Афинах, была дисквалифицирована накануне финала соревнований по тяжелой атлетике среди женщин, ушла из большого спорта. В 2005 году стала депутатом городской и районной Дум Ангарского муниципального образования. Сейчас является старшим преподавателем кафедры физкультуры Байкальского госуниверситета, в Ангарске не живет. И всё равно ангарчане продолжают считать Альбину своей.