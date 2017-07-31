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Хомич вернётся на родину?


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31 июля 2017
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Партия «Единая Россия» выдвинула чемпионку мира 2001 года по тяжёлой атлетике, четырёхкратную чемпионку Европы Альбину ХОМИЧ на выборы мэра Куйтунского района Иркутской области. Сведения о выдвинувшихся кандидатах на выборы 10 сентября опубликованы на сайте избирательной комиссии Иркутской области.

Альбина Хомич родом из Куйтуна, после школы переехала в Ангарск. Она самая знаменитая ученица тренера Андрея СТАРИКОВА, чемпионка мира в супертяжелом весе, серебряный призер Игр доброй воли. С 1993 выступала в сборной команде России.

В 2004 Альбина попала в допинговый скандал на Олимпийских играх в Афинах, была дисквалифицирована накануне финала соревнований по тяжелой атлетике среди женщин, ушла из большого спорта. В 2005 году стала депутатом городской и районной Дум Ангарского муниципального образования. Сейчас является старшим преподавателем кафедры физкультуры Байкальского госуниверситета, в Ангарске не живет. И всё равно ангарчане продолжают считать Альбину своей.

Виктория КОСТИНА

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