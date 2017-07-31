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Принцесса из Ангарска


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31 июля 2017
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Принцесса из Ангарска

Маше ХМЕЛЬКОВОЙ 8 лет, она только перешла во второй класс школы № 27. Год занимается бальными танцами в ансамбле «Сюрприз», увлекается шахматами, а из школьных предметов больше всего любит математику. О карьере модели ни она, ни её родители раньше не задумывались.

Объявление о конкурсе красоты и талантов «Юная принцесса России» увидели случайно в Интернете. На первом этапе требовалось просто отправить две фотографии ребёнка. Что родители и сделали.

- Мы уже и забыли об этом кастинге, отправили дочь в лагерь, когда нам позвонили и сообщили, что в Иркутске начинаются репетиции. Пришлось прервать отдых и срочно начинать готовиться. Мы тогда даже не представляли, во что это выльется, - рассказывает мама Маши.

После нескольких репетиций, где с участницами конкурса работали профессиональные педагоги из модельных агентств, в Иркутске состоялся финал регионального этапа. Это был не просто конкурс красоты. Всем участницам нужно было интересно рассказать о себе, подготовить творческий номер и с фантазией продемонстрировать какой-нибудь национальный костюм. Спасибо родному Дворцу культуры «Нефтехимик», где Маша занимается бальными танцами! Директор Антонина КОКОШНИКОВА разрешила воспользоваться костюмерной, а хореограф Марина ЛАДИК поставила сольные танцы. Маша, никогда раньше в подобных конкурсах не участвовавшая, заняла первое место совершенно неожиданно. И через три дня уже летела в Сочи, на общероссийский конкурс.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая Стернина


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