Принцесса из Ангарска



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая Стернина

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Объявление о конкурсе красоты и талантов «Юная принцесса России» увидели случайно в Интернете. На первом этапе требовалось просто отправить две фотографии ребёнка. Что родители и сделали.- рассказывает мама Маши.После нескольких репетиций, где с участницами конкурса работали профессиональные педагоги из модельных агентств, в Иркутске состоялся финал регионального этапа. Это был не просто конкурс красоты. Всем участницам нужно было интересно рассказать о себе, подготовить творческий номер и с фантазией продемонстрировать какой-нибудь национальный костюм. Спасибо родному Дворцу культуры «Нефтехимик», где Маша занимается бальными танцами! Директор Антонина КОКОШНИКОВА разрешила воспользоваться костюмерной, а хореограф Марина ЛАДИК поставила сольные танцы. Маша, никогда раньше в подобных конкурсах не участвовавшая, заняла первое место совершенно неожиданно. И через три дня уже летела в Сочи, на общероссийский конкурс.