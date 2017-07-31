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ВСЕ СРЕДСТВА


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31 июля 2017
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Как люди заставили застройщика снести гаражи

То, что перед вашим домом в любой момент может вырасти магазин, сарай, другой дом, а чаще всего гаражи, не новость. Земля в Ангарске на вес золота.

ВСЕ СРЕДСТВА
Так было ещё в начале лета.

ВСЕ СРЕДСТВА
Так выглядит сейчас.

В своё время администрация раздала участки в аренду. Теперь подписывает разрешения на строительство. Так, перед домом № 7 в 17 микрорайоне вместо вековых сосен появился сарай, в 33 микрорайоне-гаражи, в 32 скоро вырастет магазин. Список можно продолжить. Сколько бы жители ни бились, постройки остаются на своём месте.

И только в 33 микрорайоне эту злосчастную тенденцию удалось переломить. Первую линию гаражей снесли по решению суда.
Как это было и что делать другим, попавшим в аналогичную ситуацию, мы выясняли у непосредственных участников битвы за эту землю. И вот вам инструкция - мало ли что перед вашими окнами появится завтра.

То, что вам не нравится стройка под окнами, должны знать не только ваши родственники, соседи и кошка.

- Мы уже пережили одно строительство гаражей возле нашего дома. Тогда застройщик сказал: «Моя земля, что хочу, то и делаю». И все мы позакрывали рты. В итоге построили. Второй раз такой ошибки допускать было нельзя, - вспоминает самое начало этой истории Галина ЗУЕВА, жительница дома № 6.

Первое собрание жильцов застройщик устроил в июне 2016 года. Молодой человек объяснил жителям, что будет строить административное здание, в котором по плану будет работать аптека. Все согласились, успокоились. Присутствующие на собрании собственники подписали листок.

- А через некоторое время на заборе появилось объявление – он строит гостиницу с гаражными боксами! Но ведь мы чётко понимали, что никакой гостиницы здесь не будет – одни гаражи! – когда жильцы поняли, что их обманули, началась вторая волна возмущения.

Снова вышли на связь с застройщиком. Он показал листок с прошлого собрания. Мол, видите - протокол, вы все подписались, что согласны!

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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