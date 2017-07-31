ВСЕ СРЕДСТВА

Как люди заставили застройщика снести гаражи

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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В своё время администрация раздала участки в аренду. Теперь подписывает разрешения на строительство. Так, перед домом № 7 в 17 микрорайоне вместо вековых сосен появился сарай, в 33 микрорайоне-гаражи, в 32 скоро вырастет магазин. Список можно продолжить. Сколько бы жители ни бились, постройки остаются на своём месте.И только в 33 микрорайоне эту злосчастную тенденцию удалось переломить. Первую линию гаражей снесли по решению суда.Как это было и что делать другим, попавшим в аналогичную ситуацию, мы выясняли у непосредственных участников битвы за эту землю. И вот вам инструкция - мало ли что перед вашими окнами появится завтра.То, что вам не нравится стройка под окнами, должны знать не только ваши родственники, соседи и кошка.- вспоминает самое начало этой истории Галина ЗУЕВА, жительница дома № 6.Первое собрание жильцов застройщик устроил в июне 2016 года. Молодой человек объяснил жителям, что будет строить административное здание, в котором по плану будет работать аптека. Все согласились, успокоились. Присутствующие на собрании собственники подписали листок.– когда жильцы поняли, что их обманули, началась вторая волна возмущения.Снова вышли на связь с застройщиком. Он показал листок с прошлого собрания. Мол, видите - протокол, вы все подписались, что согласны!