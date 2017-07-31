Не нарушил правила - получи мороженое

Акцию по предупреждению нарушений правил перевозки детей провели в минувшую пятницу сотрудники ГИБДД города Ангарска совместно с юными инспекторами движения, представителями детских творческих объединений «Зебра», «Гармония» и работниками фабрики мороженого «Ангария».Целью мероприятия было не наказание водителей, нарушающих правила, а наоборот поощрение тех автомобилистов, которые ответственно относятся к перевозке детей.Всем автолюбителям, чьи дети были пристегнуты ремнями безопасности или находились в детских удерживающих устройствах, участники акции раздавали мороженое, которое в этот жаркий день было очень кстати. При этом юные инспекторы движения рассказывали маленьким пассажирам о том, почему необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.В этот день ангарские водители и их дети получили в подарок более 100 порций мороженого.Напомним, что массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и перевозящих детей без детских удерживающих устройств, в Ангарске проводились с 26 по 28 июля. В ходе этих проверок сотрудниками дорожной полиции выявлено 90 нарушений ПДД, составлено 67 административных материалов за неиспользование ремней безопасности и 23 протокола за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.