.
,

Не нарушил правила - получи мороженое


0

Вчера, 13:06
 Количество просмотров: 110
    

Не нарушил правила - получи мороженое



Акцию по предупреждению нарушений правил перевозки детей провели в минувшую пятницу сотрудники ГИБДД города Ангарска совместно с юными инспекторами движения, представителями детских творческих объединений «Зебра», «Гармония» и работниками фабрики мороженого «Ангария».

Целью мероприятия было не наказание водителей, нарушающих правила, а наоборот поощрение тех автомобилистов, которые ответственно относятся к перевозке детей.

Всем автолюбителям, чьи дети были пристегнуты ремнями безопасности или находились в детских удерживающих устройствах, участники акции раздавали мороженое, которое в этот жаркий день было очень кстати. При этом юные инспекторы движения рассказывали маленьким пассажирам о том, почему необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

В этот день ангарские водители и их дети получили в подарок более 100 порций мороженого.

Напомним, что массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности и перевозящих детей без детских удерживающих устройств, в Ангарске проводились с 26 по 28 июля. В ходе этих проверок сотрудниками дорожной полиции выявлено 90 нарушений ПДД, составлено 67 административных материалов за неиспользование ремней безопасности и 23 протокола за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

ГИБДД УМВД России по Ангарскому округу
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Железные люди
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
За падение ребенка из окна мать оштрафовали
Чуть что – за нож
Пронесло
Все новости категории

Общество
Не нарушил правила - получи мороженое
ВСЕ СРЕДСТВА
Принцесса из Ангарска
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (5)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru