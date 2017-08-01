Чуть выше среднего

Определены лидеры по качеству коммунального обслуживания в России

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА



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Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла – на 0,1 балла ниже, чем в 2016 году. В качестве преимуществ они отметили чистоту и благоустройство города: «уборка территорий производится, мусор вывозится ежедневно», «ЖКХ поддерживает идеальный порядок».Вторую строчку также занял представитель ХМАО – Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх и оцененный на 6,6 балла. В работе коммунальных служб жителям города «нравится все: что уборка снега производится мгновенно и много мусорок, которые ежедневно опустошаются». Замыкают тройку лидеров Набережные Челны, где коммунальщики «работают регулярно и чисто». За год город опустился всего на одну позицию, получив от жителей 6,5 балла.Положительная динамика отмечена также в Тюмени (+3), Чебоксарах (+1) и Москве (+3). Старый Оскол поднялся в рейтинге сразу на 25 позиций и дебютировал в топ-10. Местные жители отмечают, что в городе успешно реализуется программа капитального ремонта, своевременно убирают снег и мусор.Последние строки рейтинга заняли Махачкала и Архангельск. Работу коммунальных служб столицы Дагестана жители оценили на минимальные 4,1 балла, отметив отсутствие канализации, недостаточный напор воды, участившиеся перебои с электричеством и горячей водой, нерегулярный вывоз мусора и коррупцию в системе ЖКХ. В занявшем 99-ю строку Архангельске, по мнению жителей, остаются без внимания проблемы вывоза бытовых отходов, уборки снега, освещения во дворах и подъездах. В результате город получил 4,2 балла – на 0,1 балла ниже, чем годом ранее.Удивительно, что в числе лидеров оказался Братск. Он занимает 9-ю строчку в рейтинге, местные жители дали оценку 6 баллов работе местных коммунальщиков. Иркутск поднялся на три позиции по сравнению с прошлым годом и занимает 31-е место, а вот Ангарск опустился на 4 строчки вниз и остановился на 37-м месте с оценкой 5,5. Оценили состояние нашего города 693 респондента. То есть мы на твёрдой середине: больших претензий нет, но и восторгаться пока нечем.Известно, что статистика, какой бы объективной она ни была, вещь очень относительная. Есть в нашем городе районы, в которые и гостей пригласить не стыдно. Однако явление это не повсеместное, чего уж скрывать. Вот, например, 19 квартал. Местные жители жалуются, что мусор вывозится крайне нерегулярно, трава во дворах не косится вообще, мусорки по центральным улицам не очищаются по нескольку дней и стоят переполненными. Дворы запущены, чего уж греха таить, да и на тротуарах было бы худо, если бы не пышная зелень. Усугубляет ситуацию тот факт, что квартал находится недалеко от частного сектора, то есть микрорайона Северный, где так до сих пор и не разрешён вопрос со сбором и вывозом бытовых отходов. Поэтому жители Северного (не все, но многие) поступают просто – пользуются мусорными площадками окрестных кварталов, у которых всё же имеется договор на вывоз.