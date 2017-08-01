Что будет?

2 АВГУСТА, СРЕДА



3 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ



4 АВГУСТА, ПЯТНИЦА



5 АВГУСТА, СУББОТА

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

10.00 – церемония возложения цветов возле мемориальной плиты в память о погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, парк за музеем Победы.11.30 – шествие колонны в честь Дня ВДВ от стадиона Ангара к скверу в 95 квартале.11.45 – торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ, 95 квартал, монумент Василию МАРГЕЛОВУ.15.30 – показательные выступления парашютистов, посвящённые Дню ВДВ, Еловское водохранилище.14.00-17.00 - летний читальный зал «Всё для садоводов», библиотека № 5, 95 квартал, 12.15.00-16.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Ивана КРЫВОВЯЗОГО. ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», ул. Горького, 24, каб. 419. Предварительная запись по телефону 52-37-87.18.00-19.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Александра ГОРОДСКОГО. МБОУ «СОШ № 39», 13 мрн, 20, каб. 25. Предварительная запись по телефону 50-40-59.18.00-19.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Дениса ЯГОДЗИНСКОГО, здание АТС-54, 206 квартал, 9. Предварительная запись по телефону 50-40-59.19.00 – концерт Валерия ЧЕРЕДНИЧЕНКО, лауреата всероссийских фестивалей авторской песни «Песни, спетые сердцем». ДК «Лесник», вход свободный.12.30-14.00 – конкурс чтецов о природе, парк ДК «Нефтехимик».16.00-18.00 – молодёжная общественная приёмная, молодёжный центр «Лифт».17.00-20.00 – приём по личным вопросам депутата Думы АГО Александра АЛЕКСЕЕВА. МУП «Ангарский Водоканал», ул. Мира, 2а, каб. 24. Предварительная запись по телефону 52-34-84.14.00 – конкурс рисунков для детей «Поспешим на помощь краскам, нарисуем дружно сказку» для детей 6-12 лет. Библиотека №15, 6а мрн, 27.10.00 – EMMA-2017, чемпионат России по автозвуку и тюнингу. МТЦ «Новый», Иркутск, ул. Советская 58/1. Вопросы регистрации по электронной почте: 66-99-22@mail.ru, или по телефону 8(3952) 66-99-22.12.00 – праздник «Леди на велосипеде», тематический велопарад «Сказки», розыгрыш велосипеда за лучшее оформление. Иркутск, остров Юность. Участие бесплатное, регистрация в группе велозаезда на сайте «ВКонтакте».14.00-16.00 – летний читальный зал «Нескучный книжный сад», парк ДК «Современник».18.00-20.00 – танцевальный интенсив с преподавателем по танцам Ольгой ЛЯН, молодёжный центр «Лифт», запись по телефону 8-999-422-51-01.10.00 – последний день фестиваля «Байкал-Шаман» вблизи деревни Мурино, в месте слияния ручья Шанхайка и реки Хара-Мурин.17.00 – день настольных игр «Настолки», молодёжный центр «Лифт», вход свободный.