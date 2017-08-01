.
,

Что будет?


0

Вчера, 12:22
 Количество просмотров: 85
    

2 АВГУСТА, СРЕДА

10.00 – церемония возложения цветов возле мемориальной плиты в память о погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, парк за музеем Победы.

11.30 – шествие колонны в честь Дня ВДВ от стадиона Ангара к скверу в 95 квартале.

11.45 – торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ, 95 квартал, монумент Василию МАРГЕЛОВУ.

15.30 – показательные выступления парашютистов, посвящённые Дню ВДВ, Еловское водохранилище.

14.00-17.00 - летний читальный зал «Всё для садоводов», библиотека № 5, 95 квартал, 12.

15.00-16.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Ивана КРЫВОВЯЗОГО. ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», ул. Горького, 24, каб. 419. Предварительная запись по телефону 52-37-87.

18.00-19.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Александра ГОРОДСКОГО. МБОУ «СОШ № 39», 13 мрн, 20, каб. 25. Предварительная запись по телефону 50-40-59.

18.00-19.00 - приём по личным вопросам депутата Думы АГО Дениса ЯГОДЗИНСКОГО, здание АТС-54, 206 квартал, 9. Предварительная запись по телефону 50-40-59.

19.00 – концерт Валерия ЧЕРЕДНИЧЕНКО, лауреата всероссийских фестивалей авторской песни «Песни, спетые сердцем». ДК «Лесник», вход свободный.

3 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

12.30-14.00 – конкурс чтецов о природе, парк ДК «Нефтехимик».

16.00-18.00 – молодёжная общественная приёмная, молодёжный центр «Лифт».

17.00-20.00 – приём по личным вопросам депутата Думы АГО Александра АЛЕКСЕЕВА. МУП «Ангарский Водоканал», ул. Мира, 2а, каб. 24. Предварительная запись по телефону 52-34-84.

4 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

14.00 – конкурс рисунков для детей «Поспешим на помощь краскам, нарисуем дружно сказку» для детей 6-12 лет. Библиотека №15, 6а мрн, 27.

5 АВГУСТА, СУББОТА

10.00 – EMMA-2017, чемпионат России по автозвуку и тюнингу. МТЦ «Новый», Иркутск, ул. Советская 58/1. Вопросы регистрации по электронной почте: 66-99-22@mail.ru, или по телефону 8(3952) 66-99-22.

12.00 – праздник «Леди на велосипеде», тематический велопарад «Сказки», розыгрыш велосипеда за лучшее оформление. Иркутск, остров Юность. Участие бесплатное, регистрация в группе велозаезда на сайте «ВКонтакте».

14.00-16.00 – летний читальный зал «Нескучный книжный сад», парк ДК «Современник».

18.00-20.00 – танцевальный интенсив с преподавателем по танцам Ольгой ЛЯН, молодёжный центр «Лифт», запись по телефону 8-999-422-51-01.

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 – последний день фестиваля «Байкал-Шаман» вблизи деревни Мурино, в месте слияния ручья Шанхайка и реки Хара-Мурин.

7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

17.00 – день настольных игр «Настолки», молодёжный центр «Лифт», вход свободный.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В районе Листвянки задержан педофил
Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии
Выпили и поехали кататься
Все новости категории

Общество
Въезд в лес до 21 августа запрещен
Без вести пропала
Переправа на Ольхон открыта
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (22)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru