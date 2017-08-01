МОРЕ СИНЕЕ ЗАЖГЛИ

На Еловском водохранилище обычно мечтают о чистом месте на пляже, туалете и цивилизованном сервисе. Но в эти выходные всё было иначе. 28 и 29 июля там проходил фестиваль водных фонариков. Как только стемнело, сотни людей спустили в мутную воду водохранки разноцветные светящиеся огоньки. За каждым из них – мечта. Что загадывали ангарчане, выясняли наши корреспонденты.Чтобы праздник прижился, мало идеи - нужны энтузиасты.
Несколько лет назад одним из традиционных развлечений для молодёжи был массовый запуск небесных фонариков. Зрелищно, красиво и, как оказалось, для нашего города опасно – рядом нефтехимический комбинат. Поэтому запускать их запретили. Альтернативу небесным фонарикам привезли из Санкт-Петербурга. Непонятно, почему такое, казалось бы, незамысловатое развлечение мы не смогли придумать сами.- Идея возникла пять лет назад. Тогда мы провели массовый запуск водных фонариков в Петербурге. Успешно, так что на следующий год объездили 12 городов, потом 80, а сейчас уже тур на 120 городов, включая заезд в Белоруссию. В Ангарск мы приехали из Благовещенска, вы у нас 12-е,
- Андрей ЗАХАРОВ, один из организаторов массового запуска в Ангарске, член арт-проекта «Зажигаем вместе», признался нашей газете, что высоких социальных смыслов у проекта нет – это просто досуг и развлечение для молодёжи.Своё жильё, хорошая работа – самые популярные желания ангарчан.
Хотя даже в простом развлечении социальная нагрузка всё-таки есть. Молодые люди 25-30 лет не пойдут в молодёжный центр играть в мафию, не пойдут на танцплощадку в парк строителей. Других развлечений у нас ещё не придумали. А это было как раз то, что заставило работающую семейную молодёжь выйти из дома. И не в кабак, а на свежий воздух. Но, по всей видимости, с досугом не у нас одних проблемы, раз проект стал успешным во всех городах и регионах.За детей желания загадывают родители.- У вас в городе мы ещё провели фестиваль красок. Иногда мы организуем красочные забеги - это когда спортсменов обсыпают красками на дистанции, или фестиваль цветного дыма,
- добавил Андрей Захаров отделу по молодёжной политике администрации АГО на заметку.
В пятницу, в первый день запуска, кроме романтики, устроили развлекательную программу. Выступили группа файер-шоу «Белая ворона», местные рок-группы. На второй день решили обойтись только романтической музыкой. Она, кстати, вместе с наступившими сумерками сделала своё дело – атмосфера была волшебной.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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