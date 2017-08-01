Без вести пропала



Граждан, обладающих сведениями о пропавшей, полиция просит обратиться в дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской области по телефонам: 8(3952) 21-65-11 либо 21-60-21, 21-68-57 или 02.

В Иркутской области полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения без вести пропавшей жительницы Чунского района.Сотрудниками полиции разыскивается Светлана Шилыгалова, 1983 года рождения, которая 5 июня 2017 года ушла из дома в посёлке Чунский и не вернулась обратно.Приметы разыскиваемой: на вид 33-34 года, рост 156-170 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы прямые короткие светлые.Особые приметы: на левой голени шрам от укуса собаки.Была одета: кардиган серого цвета, голубая водолазка, бедые кроссовки.