.
,

Без вести пропала


0

Сегодня, 11:55
 Количество просмотров: 119
    

Без вести пропала

В Иркутской области полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения без вести пропавшей жительницы Чунского района.

Сотрудниками полиции разыскивается Светлана Шилыгалова, 1983 года рождения, которая 5 июня 2017 года ушла из дома в посёлке Чунский и не вернулась обратно.

Приметы разыскиваемой: на вид 33-34 года, рост 156-170 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы прямые короткие светлые.

Особые приметы: на левой голени шрам от укуса собаки.

Была одета: кардиган серого цвета, голубая водолазка, бедые кроссовки.

Граждан, обладающих сведениями о пропавшей, полиция просит обратиться в дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской области по телефонам: 8(3952) 21-65-11 либо 21-60-21, 21-68-57 или 02.


https://38.мвд.рф/
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В районе Листвянки задержан педофил
Трое несовершеннолетних пострадали в автоаварии
Выпили и поехали кататься
Все новости категории

Общество
Въезд в лес до 21 августа запрещен
Без вести пропала
Переправа на Ольхон открыта
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (22)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru