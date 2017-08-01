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Въезд в лес до 21 августа запрещен


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Сегодня, 12:51
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Въезд в лес до 21 августа запрещен

На территории Иркутской области вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение в лесах всех видов пожароопасных работ. Такие меры принимаются в связи со сложной пожароопасной обстановкой по условиям погоды. Ограничение будет действовать 21 календарный день с 1 по 21 августа 2017 года.

Приказ о введении ограничения подписан в соответствии с частью 5 статьи 11 и статьёй 53.5 Лесного кодекса РФ, а также статьей 31 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», другими сопутствующими нормативно-правовыми актами и действующим особым противопожарным режимом.

В период действия ограничения обращения граждан о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ рассматриваются Федеральной диспетчерской службой лесной охраны – тел. 8-800-100-94-00 и Региональной диспетчерской службы Иркутской области – тел. 8 (3952) 22-99-68.

irkobl.ru
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