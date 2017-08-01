Въезд в лес до 21 августа запрещен

Приказ о введении ограничения подписан в соответствии с частью 5 статьи 11 и статьёй 53.5 Лесного кодекса РФ, а также статьей 31 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», другими сопутствующими нормативно-правовыми актами и действующим особым противопожарным режимом.В период действия ограничения обращения граждан о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ рассматриваются Федеральной диспетчерской службой лесной охраны – тел. 8-800-100-94-00 и Региональной диспетчерской службы Иркутской области – тел. 8 (3952) 22-99-68.