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Обними меня!


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Сегодня, 11:55
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В июле в парке за кинотеатром «Родина» ангарчане ходили босиком по шишкам, обнимались с деревьями и случайными прохожими, учились правильно дышать и медитировать. Часовые занятия по йоге проводила сертифицированный тренер Лора ТЕСЛЯ. Бесплатно.

Обними меня!
Занятия в парке сейчас уже не проводятся, но если вы вдруг увидите группу людей, выполняющих одинаковые движения, не проходите мимо.

- Я вернулась из Турции. Не могла адаптироваться к нашему времени. Решила по утрам заниматься в парке. В социальных сетях предложила всем желающим присоединиться. Молодежь откликнулась, родители с детьми пришли. До 20 человек собиралось, - рассказала нашей газете Лора.

В 39 лет, после установки титановых пластин в позвоночник, она должна была получить группу инвалидности. Лора отказалась. Врачи после удаления грыжи в шейном отделе позвоночника говорили, что женщина никогда не сможет запрокинуть голову назад. Лора Тесля улыбнулась и через три недели после операции пришла в спортзал, а через пару месяцев начала вставать на мостик.

Медики в своих прогнозах ориентируются на общепринятую практику. Пациенты им верят и не сопротивляются. Но в любых правилах бывают исключения. Их составляют люди, которые плывут против течения. Тесля из их числа. Она уволилась из школы, где работала учителем начальных классов, и сама пошла учиться.

Сейчас Лоре 48 лет. Йога стала ее жизненной философией. Пять лет назад она полностью отказалась от алкоголя. Еще через три стала вегетарианкой. Перестав есть мясо, смогла сесть на шпагат.


Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото предоставлено Лорой ТЕСЛЯ

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