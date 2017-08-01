Обними меня!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото предоставлено Лорой ТЕСЛЯ

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- рассказала нашей газете Лора.В 39 лет, после установки титановых пластин в позвоночник, она должна была получить группу инвалидности. Лора отказалась. Врачи после удаления грыжи в шейном отделе позвоночника говорили, что женщина никогда не сможет запрокинуть голову назад. Лора Тесля улыбнулась и через три недели после операции пришла в спортзал, а через пару месяцев начала вставать на мостик.Медики в своих прогнозах ориентируются на общепринятую практику. Пациенты им верят и не сопротивляются. Но в любых правилах бывают исключения. Их составляют люди, которые плывут против течения. Тесля из их числа. Она уволилась из школы, где работала учителем начальных классов, и сама пошла учиться.Сейчас Лоре 48 лет. Йога стала ее жизненной философией. Пять лет назад она полностью отказалась от алкоголя. Еще через три стала вегетарианкой. Перестав есть мясо, смогла сесть на шпагат.