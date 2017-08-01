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Бетон в цвету


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Сегодня, 12:06
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Рассказали про этот балкон в 17 микрорайоне нам сразу три разных человека. Примечательно, что один из них - мужчина.

Бетон в цвету
Не балкон, а настоящая оранжерея!
Фото Николая СТЕРНИНА


Хозяйка выдающегося балкона – пенсионерка Галина ЕЛИЗАРОВА, 41 год отработала продавцом в «Универмаге». Самое интересное, что у этой женщины есть огород с розами, пионами и лилиями. Но ей все мало. Она хочет, чтобы красиво было везде.

На небольшом, метр на полтора, балконе живут цветы. То, что они тут главные, понятно по запасенным впрок мешкам с землей и кастрюлям с водой. Зато никаких запыленных банок и прочего хозяйственного скарба, за ненадобностью вытащенного на балкон. По сути, балкон для хозяйки - это филиал дачи в квартире. Где есть все - место отдыха на свежем воздухе, площадка для наблюдения, плацдарм для творчества.

Цветы тут висят в кашпо на подвесах в несколько рядов. Когда их нужно полить и обобрать засохшие соцветия, хозяйка снимает сначала один ряд, за ним второй и т.д. Коралловые и пестрые петуньи, мелкие веселенькие лобелии, яркие флоксы-однолетки и привычные всем герани. Ничего особенного. Но их много!

Рассаду Елизарова растит из семян сама. Дело не такое простое, уж больно семечки мелкие. Зато потом, когда цветок окрепнет и войдет в силу, более благодарное растение трудно сыскать. Главное, не забывать поливать да подкармливать раз в десять дней любым комплексным удобрением.

Галина Николаевна вспоминает забавный случай. Однажды, возвращаясь из магазина, она увидела возле своего подъезда женщину: «Ой, вы знаете, часто хожу мимо и всё не могу наглядеться на этот балкон! Так он мне нравится». На это хозяйка ответила: «Не поверите, мне тоже. Потому что это мой балкон».

Оксана ТИХАЯ

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