Огород или дача?

Оксана ТИХАЯ

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Согласно новому закону теперь в России будет только два типа загородных товариществ - садоводческое и огородническое. Дачные товарищества исчезнут из законодательства. Уже в ближайшее время всем собственникам загородных соток придется пройти перерегистрацию, чтобы определиться, кем быть: огородниками или дачниками. Разница между теми и другими в том, что по новому закону садоводы могут строить у себя на участке жилые дома и в них регистрироваться. А огородники - только садовые дома для сезонного проживания. Решение, кем быть, принимается на общем собрании товарищества.Взносы в новых СНТ и ОНТ теперь могут быть только членские и целевые. Вступительных не будет. Причем предусмотрен только безналичный расчет по терминалу на расчетный счет садоводства, чтобы приход и расход были прозрачными. Избрать председателя можно будет на 5 лет, а не на 2 года, как раньше. Чтобы его переизбрать, надо провести внеочередное собрание по требованию не менее одной пятой от общего количества членов товарищества. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены правления товарищества и их родственники.Больной вопрос любого садоводства: что делать с должниками? Теперь тех, кто не платит взносы два месяца, можно будет исключить из членов товарищества. Однако эти люди все равно будут пользоваться всем общим имуществом (электричеством, дорогой, вывозом мусора) и платить за это столько же, сколько все. Единственное, чего могут лишиться эти люди, - права голоса на общем собрании. Не такое уж большое наказание.