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Как дела?


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Сегодня, 17:40
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Иван ТЫРНЧЕВ,
служащий:

- На днях получил смс: «Иван, вам, лучшему клиенту дарим 2500 рублей на ортопедическую подушку! Успейте к 21.00 и заберите 2-ю в подарок! Звонок беспл.» (орфография сохранена). Год назад я действительно покупал в магазине «Медтехника» такую подушку, но точно помню, что номера мобильного не оставлял. Насторожила настойчивость «успеть до 21.00». В «Медтехнике», куда я зашел после работы, подтвердили, что к этой рассылке они не имеют никакого отношения. Будьте осторожны и никуда не звоните!

Елена ГРАЦИНСКАЯ,
руководитель «ИнваТурСпорт»:

- Хочу поблагодарить администрацию АГО, коллектив «Куражные горки» и ДК «Современник» за организованный для нас праздник - День Нептуна. 27 июля на «Куражных горках» мы катались на лодках с большой горы в озеро. Многие из нас впервые были на таких аттракционах, ощущения непередаваемые. А какие вкусные пироги и торты нам доставили прямо на аттракционы! После этого дети катались на каруселях в ДК «Современник», прыгали на батутах.

Виктор ЛИФАНТЬЕВ,
потомственный тункинский
казак, ветеран флота:

- В минувшее воскресенье я, как и все служившие на флоте, отмечал праздник – День ВМФ. К этой дате я получил замечательный подарок от зятя. Он срубил мне для дачи в Стеклянке большой флюгер для дома в виде фрегата. Флюгер-фрегат сейчас стоит на высоте девяти метров, и 30 июля мне осталось только поднять Андреевский флаг и встретить праздник согласно флотским традициям.

Евгений СОСНОВСКИЙ,
житель 74 квартала:

- Когда наш квартал строился, посреди большого двора предусмотрели место для клумбы. Несколько десятков лет она не использовалась по прямому назначению. Мы с соседями привезли земли, сами вырастили рассаду. Создали яркий, пышный, цветущий оазис. Вокруг него пришлось соорудить заборчик, чтобы цветы не топтали. Так их теперь рвать начали! Исчезают только-только распустившиеся бархатцы, декоративные маки. Выкапывают многолетники. Люди! Зачем так наглеть? Давайте просто любоваться красотой.
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