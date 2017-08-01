Вечно молодой



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

Литературное творчество этого человека, ушедшего очень рано и не признанного при жизни, не так велико и включает около 80 рассказов, фельетонов, статей, юморесок и шесть пьес, которые идут не только в российских театрах, но и за рубежом. Литературоведы до сих пор спорят, в чем загадка современности Вампилова. В произведениях Вампилова всё близко, понятно и, главное, интересно до сих пор.На выставке представлены книги из фондов ЦБС. Единственный сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств», который вышел при жизни автора в 1961 году. Вампилов в воспоминаниях современников. Самое последнее, подробное издание о жизни Вампилова в серии «ЖЗЛ» Андрея РУМЯНЦЕВА. Ценен и библиографический указатель, в котором собрано всё, что опубликовано о сибирском драматурге.Книжные издания хорошо дополняют бюстик из гипса и небольшая скульптура Вампилова работы Анатолия ОСАУЛЕНКО, которому 1 августа исполнилось бы 82 года. В творческом багаже ангарского мастера целых 20 скульптур писателя. С 17 по 19 августа в области пройдут череда юбилейных мероприятий и театральный фестиваль.