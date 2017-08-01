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Вечно молодой


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Сегодня, 18:14
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В Художественном центре открылась небольшая выставка, посвященная нашему известному земляку Александру ВАМПИЛОВУ, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Он утонул в Байкале, не дожив три дня до своего 35-летия.

Вечно молодой
Есть мнение, что макет памятника ОСАУЛЕНКО сибирскому драматургу лучше, чем тот, что стоит в сквере театра им. Охлопкова.

Литературное творчество этого человека, ушедшего очень рано и не признанного при жизни, не так велико и включает около 80 рассказов, фельетонов, статей, юморесок и шесть пьес, которые идут не только в российских театрах, но и за рубежом. Литературоведы до сих пор спорят, в чем загадка современности Вампилова. В произведениях Вампилова всё близко, понятно и, главное, интересно до сих пор.

Вечно молодой
Художница Марина СОКОЛОВА, дочь скульптора Анатолия ОСАУЛЕНКО, у витрины с работами отца.

На выставке представлены книги из фондов ЦБС. Единственный сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств», который вышел при жизни автора в 1961 году. Вампилов в воспоминаниях современников. Самое последнее, подробное издание о жизни Вампилова в серии «ЖЗЛ» Андрея РУМЯНЦЕВА. Ценен и библиографический указатель, в котором собрано всё, что опубликовано о сибирском драматурге.

Книжные издания хорошо дополняют бюстик из гипса и небольшая скульптура Вампилова работы Анатолия ОСАУЛЕНКО, которому 1 августа исполнилось бы 82 года. В творческом багаже ангарского мастера целых 20 скульптур писателя. С 17 по 19 августа в области пройдут череда юбилейных мероприятий и театральный фестиваль.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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