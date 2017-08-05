Вместо бумажных

Фото Николая СТЕРНИНА



Маргарита ЗАДОРИНА

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В России с 1 июля (а в нашем городе в перспективе) тот, кто владеет компьютером и Интернетом на уровне пользователя, сможет не брать в поликлинике бумажный больничный при условии, что медицинская организация и его работодатель являются участниками соответствующей системы. Специалисты фонда социального страхования РФ, исполняя федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, разработали интерактивные сервисы «Электронный кабинет страхователя» и «Электронный кабинет застрахованного», которые расположены на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru).Считается, что это выгодно и пациентам, и больницам, и предприятиям. Первым не надо стоять в очередях и возвращаться для исправления ошибки, обнаруженной в больничном. Лечебным учреждениям и предприятиям облегчит хранение листков нетрудоспособности, которые являются бланками строгой отчетности. Плюс экономия средств - не придется тратить деньги на печать больничных. К тому же электронный документ нельзя подделать или потерять.