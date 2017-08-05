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А помирать нам рановато!


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5 августа 2017
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Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров, заняв сороковую строчку в глобальном пенсионном индексе компании Natixis. Всего в списке 43 страны. Три нижние строчки занимают Бразилия, Греция и Индия. Сразу над нами, на 39-м месте, Турция. Китай по уровню жизни пенсионеров занял 38-ю позицию. Комфортнее всех живут пенсионеры Норвегии, Швейцарии, Исландии, Швеции и Новой Зеландии.

А помирать нам рановато!
Купить новый телевизор Нине Ефимовне было непросто - кредит пенсионерке не дали.

Как живут ангарские старики? Об этом мы узнали, побывав в гостях у 82-летней Нины Ефимовны ОХРАМЕНКО.

Каждый день в 6 часов утра Нина Ефимовна на трамвае едет в Майск на дачу, возвращается часов в девять-десять вечера. Летом она - активная огородница, сажает, поливает, урожай собирает. Семья большая - две дочери, пять внуков и три правнука, но все взрослые работают, так что сад на Нине Ефимовне держится.

Она приехала в Ангарск в 1955 году, устроилась работать на нефтехимический комбинат в УВК. Зарплата была небольшая - 100 рублей, и в 35 лет женщина перешла на НПЗ оператором, где получала уже 200 рублей. Но такие деньги за просто так не платят, условия труда были вредные, работали по 6 часов. Зато жили хорошо, с мужем съездили на курорт в Сочи, в Венгрию, на Украину. Пенсионеркой Нина Ефимовна стала в 45 лет. Но семья с детьми не позволила сидеть на пенсии, поэтому еще 7 лет она работала на вредном производстве, потом подрабатывала кастеляншей в общежитии.

Когда ушла на отдых, поняла, что на пенсию не разбежишься - 16 тысяч рублей. Правда, у нефтехимиков есть еще и ежемесячная заводская пенсия (сейчас Нина Ефимовна получает по 950 рублей). В то время комбинат выделил своим работникам квартиру, супруги Охраменко купили дачу и гараж.
В двухкомнатной хрущевке Нины Ефимовны до сих пор стоит стенка, купленная в 70-х годах прошлого века. Можно сказать, антиквариат! Пенсионерка считает, что эта «старушка» ей еще послужит. А вот старый телевизор сломался несколько месяцев назад. Нина Ефимовна хотела взять в кредит новый за 21 тысячу рублей, но кредит ей не дали. Возраст у заемщика не тот. Пришлось экономить и копить. Купила! Еще одна роскошь в ее квартире - большой холодильник, который подарила дочь.

На что денег не хватает? Нина Ефимовна обводит глазами комнату.

- Надо бы старые окна заменить, но такую ношу я не потяну.

На еде, как говорит пенсионерка, она не экономит. Хотя и не роскошествует, питается экономно - не привыкла баловать себя деликатесами. Меню простое - в основном с огорода овощи и заготовки (лечо, соленые огурцы, помидоры в собственном соку, соленая капуста). Мясо на рынке Нина Ефимовна покупает редко, больше суповые наборы.

- Съела тарелку супа с овощами, и сытая.

С 80 лет Нина Ефимовна получает возрастную пенсионную добавку, теперь у нее солидная «зарплата» - 20500 рублей. Из них три тысячи рублей ежемесячно уходит на квартиру, 4 тысячи в год - на дачу и 6 тысяч в год - на гараж, где соленья-варенья хранятся. Остальное - на питание и лекарства (с возрастом их количество и стоимость увеличиваются). Зато одежду покупать не надо, до конца жизни хватит.

Елена КЛИМОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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