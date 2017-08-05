А помирать нам рановато!

Елена КЛИМОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Как живут ангарские старики? Об этом мы узнали, побывав в гостях у 82-летней Нины Ефимовны ОХРАМЕНКО.Каждый день в 6 часов утра Нина Ефимовна на трамвае едет в Майск на дачу, возвращается часов в девять-десять вечера. Летом она - активная огородница, сажает, поливает, урожай собирает. Семья большая - две дочери, пять внуков и три правнука, но все взрослые работают, так что сад на Нине Ефимовне держится.Она приехала в Ангарск в 1955 году, устроилась работать на нефтехимический комбинат в УВК. Зарплата была небольшая - 100 рублей, и в 35 лет женщина перешла на НПЗ оператором, где получала уже 200 рублей. Но такие деньги за просто так не платят, условия труда были вредные, работали по 6 часов. Зато жили хорошо, с мужем съездили на курорт в Сочи, в Венгрию, на Украину. Пенсионеркой Нина Ефимовна стала в 45 лет. Но семья с детьми не позволила сидеть на пенсии, поэтому еще 7 лет она работала на вредном производстве, потом подрабатывала кастеляншей в общежитии.Когда ушла на отдых, поняла, что на пенсию не разбежишься - 16 тысяч рублей. Правда, у нефтехимиков есть еще и ежемесячная заводская пенсия (сейчас Нина Ефимовна получает по 950 рублей). В то время комбинат выделил своим работникам квартиру, супруги Охраменко купили дачу и гараж.В двухкомнатной хрущевке Нины Ефимовны до сих пор стоит стенка, купленная в 70-х годах прошлого века. Можно сказать, антиквариат! Пенсионерка считает, что эта «старушка» ей еще послужит. А вот старый телевизор сломался несколько месяцев назад. Нина Ефимовна хотела взять в кредит новый за 21 тысячу рублей, но кредит ей не дали. Возраст у заемщика не тот. Пришлось экономить и копить. Купила! Еще одна роскошь в ее квартире - большой холодильник, который подарила дочь.На что денег не хватает? Нина Ефимовна обводит глазами комнату.На еде, как говорит пенсионерка, она не экономит. Хотя и не роскошествует, питается экономно - не привыкла баловать себя деликатесами. Меню простое - в основном с огорода овощи и заготовки (лечо, соленые огурцы, помидоры в собственном соку, соленая капуста). Мясо на рынке Нина Ефимовна покупает редко, больше суповые наборы.С 80 лет Нина Ефимовна получает возрастную пенсионную добавку, теперь у нее солидная «зарплата» - 20500 рублей. Из них три тысячи рублей ежемесячно уходит на квартиру, 4 тысячи в год - на дачу и 6 тысяч в год - на гараж, где соленья-варенья хранятся. Остальное - на питание и лекарства (с возрастом их количество и стоимость увеличиваются). Зато одежду покупать не надо, до конца жизни хватит.