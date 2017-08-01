.
,

Президент поддержал


0

Вчера, 00:44
 Количество просмотров: 131
    

4,3 миллиона рублей из федерального бюджета получил благотворительный фонд «Близко к сердцу» в рамках конкурса президентских грантов на социальные проекты. Деньги пойдут на создание мастерских для занятий народным промыслом.

Президент поддержал
Уже 7 лет фонд проводит акции по раннему выявлению рака, содержит мобильный хоспис, ухаживает за тяжелобольными в стационаре. Четвёртая справа – основатель фонда Наталья ТИТОВА.

Основное направление фонда – поддержка стационарного хосписа и выездная помощь тем больным, которые находятся дома. По мнению руководителя фонда Натальи ТИТОВОЙ, мастерские помогут больным, их близким и медицинскому персоналу справляться с психологической нагрузкой. А в трудные времена продажа изделий даст фонду возможность держаться на плаву.

- Мы подавали две заявки - одну на развитие службы мобильного хосписа, вторую на создание мастерских. Обе наши инициативы получили одобрение. Но правила конкурса таковы, что из двух заявок, набравших наивысшую оценку, финансирование получит только одна. Вот мы и выбрали. Но и от мобильного хосписа отказываться не собираемся – этот проект мы заявим на втором этапе конкурса.

Запустить проект планируется уже в сентябре-октябре этого года. Осталось найти помещение, где разместятся мастерские по ткачеству, гончарному, витражному, мозаичному, швейному делам и рукоделию. Дважды в неделю там будут проходить бесплатные мастер-классы, организованы групповые занятия, творческие кружки. Общая стоимость проекта оценивается в более 7 миллионов рублей. Часть расходов фонд возьмёт на себя.

- Что-то, например станок для ткачества и швейная машинка, у нас уже есть. Надеемся, что местная администрация поможет с помещением, его аренду в стоимость проекта мы не закладывали. Нашему фонду уже семь лет. И за это время мы чётко поняли необходимость отдельного реабилитационного направления, - уверена руководитель.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Угнанные иномарки вернут ангарчанам
Гуманитарная помощь
Сбежавшего поймали
Все новости категории

Общество
Мы в тельняшках!
Билеты на поезд за 100 рублей
Маршруты изменят
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (82)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru