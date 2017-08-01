Президент поддержал

4,3 миллиона рублей из федерального бюджета получил благотворительный фонд «Близко к сердцу» в рамках конкурса президентских грантов на социальные проекты. Деньги пойдут на создание мастерских для занятий народным промыслом. Уже 7 лет фонд проводит акции по раннему выявлению рака, содержит мобильный хоспис, ухаживает за тяжелобольными в стационаре. Четвёртая справа – основатель фонда Наталья ТИТОВА.
Основное направление фонда – поддержка стационарного хосписа и выездная помощь тем больным, которые находятся дома. По мнению руководителя фонда Натальи ТИТОВОЙ, мастерские помогут больным, их близким и медицинскому персоналу справляться с психологической нагрузкой. А в трудные времена продажа изделий даст фонду возможность держаться на плаву.
- Мы подавали две заявки - одну на развитие службы мобильного хосписа, вторую на создание мастерских. Обе наши инициативы получили одобрение. Но правила конкурса таковы, что из двух заявок, набравших наивысшую оценку, финансирование получит только одна. Вот мы и выбрали. Но и от мобильного хосписа отказываться не собираемся – этот проект мы заявим на втором этапе конкурса.
Запустить проект планируется уже в сентябре-октябре этого года. Осталось найти помещение, где разместятся мастерские по ткачеству, гончарному, витражному, мозаичному, швейному делам и рукоделию. Дважды в неделю там будут проходить бесплатные мастер-классы, организованы групповые занятия, творческие кружки. Общая стоимость проекта оценивается в более 7 миллионов рублей. Часть расходов фонд возьмёт на себя. - Что-то, например станок для ткачества и швейная машинка, у нас уже есть. Надеемся, что местная администрация поможет с помещением, его аренду в стоимость проекта мы не закладывали. Нашему фонду уже семь лет. И за это время мы чётко поняли необходимость отдельного реабилитационного направления,
- уверена руководитель.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА