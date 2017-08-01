Президент поддержал



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Основное направление фонда – поддержка стационарного хосписа и выездная помощь тем больным, которые находятся дома. По мнению руководителя фонда Натальи ТИТОВОЙ, мастерские помогут больным, их близким и медицинскому персоналу справляться с психологической нагрузкой. А в трудные времена продажа изделий даст фонду возможность держаться на плаву.Запустить проект планируется уже в сентябре-октябре этого года. Осталось найти помещение, где разместятся мастерские по ткачеству, гончарному, витражному, мозаичному, швейному делам и рукоделию. Дважды в неделю там будут проходить бесплатные мастер-классы, организованы групповые занятия, творческие кружки. Общая стоимость проекта оценивается в более 7 миллионов рублей. Часть расходов фонд возьмёт на себя.- уверена руководитель.