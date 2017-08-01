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Маршруты изменят


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Вчера, 00:47
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В связи с проведением ремонтных работ в Ангарске временно изменена схема автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации АГО на официальном сайте со ссылкой на отдел транспорта и связи администрации округа.

Движение транспорта по ул. Коминтерна (на участке от ул. Социалистической до ул. Космонавтов) будет перекрыто в период с 4 по 6 августа 2017 года. Маршруты общественного транспорта для объезда перекрытого участка будут организованы следующим образом:

маршрут № 3: пр. Ленинградский – ул. Гражданская – ул. Блудова – ул. Жилая – ул. Декабристов;
маршрут № 8: ул. Блудова – ул. Коминтерна;
маршрут № 11: ул. Социалистическая – ул. Декабристов – ул. Космонавтов – ул. Коминтерна;
маршрут № 20: ул. Декабристов – ул. Космонавтов;
маршрут № 27: ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Блудова – ул. Коминтерна.

Собств. инф.
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