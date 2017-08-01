Маршруты изменят

Собств. инф.

Движение транспорта по ул. Коминтерна (на участке от ул. Социалистической до ул. Космонавтов) будет перекрыто в период с 4 по 6 августа 2017 года. Маршруты общественного транспорта для объезда перекрытого участка будут организованы следующим образом: