Билеты на поезд за 100 рублей

Елена КЛИМОВА

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По информации Ирины ПОЙМАНОВОЙ, начальника вокзала на станции Ангарск, это стало возможным благодаря акции «Открой Россию с РЖД», которую проводит федеральная пассажирская компания.Продажа билетов началась 3 августа. В акции участвует 21 поезд, который курсирует по России, но по Иркутской области льготный поезд только один - № 321/ 322 Иркутск-Забайкальск и обратно.