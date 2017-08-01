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Билеты на поезд за 100 рублей


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Вчера, 01:06
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На октябрь 2017 года билеты в купе на поезд Иркутск-Забайкальск и обратно можно купить по 100 рублей. Заметим, что билет стоит меньше, чем комплект постельного белья (148 рублей), который пассажиру нужно будет покупать отдельно.

По информации Ирины ПОЙМАНОВОЙ, начальника вокзала на станции Ангарск, это стало возможным благодаря акции «Открой Россию с РЖД», которую проводит федеральная пассажирская компания.

Продажа билетов началась 3 августа. В акции участвует 21 поезд, который курсирует по России, но по Иркутской области льготный поезд только один - № 321/ 322 Иркутск-Забайкальск и обратно.

Елена КЛИМОВА

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