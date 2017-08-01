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Мы в тельняшках!


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Вчера, 01:16
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Если вы хотите отличить настоящего десантника от поддельного, спросите его, сколько строп у десантного парашюта. Служивый точно знает, что 28. 2 августа ангарские вэдэвэшники отмечали свой профессиональный праздник. Их войскам в этот день исполнилось 87 лет!

Мы в тельняшках!
Отмечают День ВДВ в каждом городе по-своему. У нас лица никому не бьют, но и улицы не убирают.

Начался праздник традиционно, со службы в Свято-Троицком храме. После десантники возложили цветы к мемориальной плите в парке музея Победы, яркой бело-синей колонной прошлись в шествии от стадиона “Ангара” до памятника Василию МАРГЕЛОВУ, командующему ВДВ, генералу армии, в 95 квартале. Приходили целыми семьями – в тельняшках и беретах 2 августа были и женщины, и дети.

Показательные выступления парашютистов на Еловском водохранилище в прошлом году сорвались по техническим причинам. В этот раз ни погода, ни техника не подвели. Так что ангарчане, мастера парашютного спорта, смогли показать класс.

Сначала зрители наблюдали за прыжками на воду. Пятеро парашютистов прыгали с высоты 120 метров. Среди них Анатолий МАРТЫНОВ, за его плечами 76 прыжков, и Юрий ХАРМАНОВ, у него 75. Самым опытным среди этой группы парашютистов был Сергей ЦИБУЛЬСКИЙ – 148 прыжков. Затем с высоты 1500 метров на грунт приземлялись майор авиации Александр НОВИКОВ, у него насчитывается свыше 2500 прыжков, прапорщик авиации Игорь ЖИРНОВ – 2200, Геннадий ЖУРКИН, руководитель парашютно-десантного клуба имени КОТЕЛЬНИКОВА, - 1571 прыжок. Завершился праздник автопробегом в посёлок Листвянка.

Мария КОВРИГИНА,
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