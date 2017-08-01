Звоните - помогут

О чём мечтают ангарчане

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Самые популярные вопросы в конце лета – пересдача обязательных предметов в сентябрьские сроки. Сотрудники готовы не просто ответить на вопросы, но и оказать своеобразную психологическую помощь.Телефон «горячей линии» 8 (495)984-89-19, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Ещё один номер - телефон доверия ГИА 8(495)104-68-38 – работает, чтобы принимать сообщения о нарушениях правил и процедуры сдачи ЕГЭ.Непосредственно в период экзаменационной кампании работают региональные «горячие линии». В нашей области по следующим номерам телефонов: 8 (3952) 20-16-38, 8(3952)53-40-84, с 9.00 до 18.00.Напомним, что в АГО после окончания основного периода сдачи ЕГЭ 12 выпускников 11 классов не справились с математикой и двое не сдали русский язык. Итого 14 (в прошлом году их было 36). Все они пересдавали в резервные, июльские, дни. Узнать, сколько из них пойдут на пересдачу в сентябре, мы не смогли – специалисты управления образования в отпуске. Пересдача в сентябре – последняя. Если выпускники завалят и её, уйдут из школы со справками.