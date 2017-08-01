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В ОДНОЙ СВЯЗКЕ


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Зачем люди ходят в горы
В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Самые популярные горы у сибиряков – Саяны.

8 апреля – Всемирный день альпинизма. В Иркутской области любой желающий может попытаться покорить местные вершины, ведь у нас второй год действует проект «Альпинизм доступен каждому». Его руководитель – 45-летний ангарчанин Сергей КОСОТУРОВ, мастер спорта по альпинизму, опытный инструктор, профессиональный спасатель.

- Я занимаюсь техническим альпинизмом: поднимаюсь по скальным стенам, - рассказал нашей газете Сергей. - Вижу, что с каждым годом все больше людей проявляют интерес к горам и стремятся покорять вершины. Однако народ по большей части идет неподготовленный. Не умеют учитывать метеорологические условия, неправильно реагируют на камнепады и лавины. Не зная природы, действуют на свое усмотрение, а она ошибок и наплевательского отношения не прощает. Чтобы меньше туристов в горах травмировалось, мы в федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области решили помочь тем, кто бредит восхождениями, но не имеет достаточных знаний и опыта.
Сам Сергей Косотуров, получив после школы специальность автоэлектрика, альпинизмом увлекся только после армии. В 90-х годах были очень популярны чемпионаты СНГ и России, в которых он неоднократно становился призером. Проходили они на Кавказе, в Фанских горах (Таджикистан), Ергаках (Красноярский край) и других горных цепях бывшего Советского Союза.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Сергей ходит в горы уже 25 лет.

Спорт для ангарчанина был любимым занятием. Деньги приносила работа. Сначала в милиции, а потом в АНХК, где он 13 лет на высоте монтировал, красил, ремонтировал оборудование. В 2008 году Сергей, несмотря на финансовое благополучие, с комбината по собственному желанию ушел в Байкальский поисково-спасательный отряд, который расположен в поселке Никола на Байкале. В его книжке спасателя свыше ста записей об операциях (читай – спасенных жизнях). Но самое интересное, по его признанию, происходит не на работе, а в жизни.
С друзьями Косотуров исходил вдоль и поперек Саяны. Проложили сотни маршрутов, по которым сегодня водят туристов. Наиболее популярными являются восхождения на гору Трехглавая, пик Аршан, но по желанию группы могут выбрать любую другую вершину. Кого опытный инструктор берет с собой в горы и почему готов идти туда снова и снова?

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