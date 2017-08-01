Сады цветут

Елена Сергеевна ЦЕЛЮТИНА известна в коллективе ангарских нефтехимиков. Она - почётный ветеран, 43 года проработала на катализаторном производстве, со дня его пуска. Уйдя на заслуженный отдых, создала клуб садоводов-любителей «Академия на грядках», который работает более 20 лет и пользуется авторитетом и любовью садоводов области. Участвуя в региональных ярмарках, ангарский клуб на протяжении всех этих лет получает первые места, гран-при, золотые медали. А садоводы – премии и ценные подарки от Министерства сельского хозяйства Иркутской области. Недавно Елене Сергеевне исполнилось 85 лет.Елена ЦЕЛЮТИНА всё умеет делать сама.
Фото Николая СТЕРНИНА- Я родилась в Смоленске и прожила на своей родине всего девять лет,
- так начинает она свои вспоминания о детстве. - 22 июня 1941 года началась война, а уже 28-го, нас, детей работников швейной фабрики, посадили на открытые платформы и увезли в Спас-Деменск. В августе погрузили в вагоны оборудование швейной фабрики, самих работников и повезли в эвакуацию. В Спас-Деменске наших три вагона с детьми должны были подцепить к этому составу. Но станцию начали бомбить немцы, и в этой страшной суматохе нас подцепили к другому поезду, и мы уехали в неизвестном направлении. Сто детей в возрасте от трех до десяти лет больше месяца курсировали по железной дороге. Вокруг была полная неразбериха, нас никто не принимал, где находятся наши родители, мы не знали. Через месяц в Медногорске устроили нас в детский дом. После длительных запросов воспитатели детдома узнали, что часть швейной фабрики была отправлена в Иркутск. Из ста детей только десять нашли здесь матерей. Мама работала на фабрике по 12 часов в сутки. Большинство детей трудились тоже.
Что делала эта девятилетняя девочка в эвакуации? Во Дворце пионеров шила кукол. За такую работу детям не платили, но давали рабочую карточку, на неё можно было получить на 200 граммов хлеба больше. На обувной фабрике Лена наматывала нитки на шпульки и разносила их тем, кто шьёт. Доверяли детям втягивать шнурки в ботинки и даже делать дырочки для шнурков. Но дольше всех Лена проработала на швейной фабрике, там дети делали пуговицы для гимнастерок, за это они даже получали зарплату. Работали по три часа, главной всё же оставалась учеба в школе.
В 1947 году в Иркутске был создан техникум искусственного жидкого топлива, который готовил кадры для строящегося комбината-16. Там студенты проучились три года. В 1950 году переехали в Ангарск, техникум был открыт здесь. Первый выпуск состоялся в 1951 году и почти весь остался в Ангарске. Елену Сергеевну распределили на катализаторную фабрику. Но только в сентябре 1952 года молодые специалисты приступили к пуску первого катализатора.
За 43 года трудовой деятельности Елена Сергеевна работала лаборантом, а также инженером-технологом. Она автор и соавтор технологии внедрения в производство многих катализаторов, которые используются в настоящее время не только в России, но и за рубежом. Она всегда трудилась плодотворно, её имя дважды было занесено на Доску почета комбината и в Книгу почета предприятия. Она медалист ВДНХ. Профессионал, которая делала катализаторы только на отлично и всегда делилась своими знаниями и опытом с другими. Таких специалистов - катализаторщиков в отрасли единицы.- Прошло более 60 лет, а я не перестаю удивляться, как в то далекое время нам, молодым специалистам без каких-либо навыков, доверили запустить такой сложный процесс. Оборудование, как и технология, были вывезены из Германии, регламенты с трудом переведены на русский язык, и мы это все целый год изучали теоретически, поэтому все реакции знали наизусть. Директор завода Иван Васильевич БОЧАРОВ, главный инженер Фред Аронович БРИКЕНШТЕЙН и начальник заводской лаборатории Фаина Абрамовна БЕСПРОЗВАННАЯ казались нам людьми старыми, а им было всего по 40 лет, нам же в два раза меньше. Никто с катализаторами до этого времени не работал,
- вспоминает Елена Целютина. - На завод шли, как на праздник, не могли дождаться получения первого продукта, катализатора 481-10, без которого нельзя было пустить цех 15 газового завода. Все делалось вручную. За смену перелопачивались тонны сырья, на каждом рабочем месте трудились по десять и более человек. На 389-й установке (а все объекты в те годы шли по номерам) были заняты более 100 операторов. Учились прямо на рабочих местах. Очень быстро осваивали и другую номенклатуру. Уже в 1953 году начали производство катализаторов конверсии ГИАП. Нами стали интересоваться научно-исследовательские институты. Если катализаторы 481-10 и некоторые другие мы осваивали самостоятельно, то катализаторы ГИАП высокотемпературной конверсии осваивать нам помогали сотрудники институтов.
Когда началось освоение продукции в цехе 28, часть операторов ушла туда, Елена Сергеевна тоже была на пуске цеха. Здесь они работали с институтами уже вплотную. Вся их жизнь была связана с наукой. Выпускали опытные партии от пяти килограммов, а также тоннами промышленные.- Создавалось впечатление, что все научно-исследовательские институты Советского Союза находились у нас. В 27 цехе выпускали 10 наименований одновременно, и я не помню, чтобы мы имели нарушения по химическому составу. Мы не получали никаких рекламаций, хотя география, где применялись наши катализаторы, была обширная. Хочется добрым словом вспомнить сотрудников института ГИАП, института ВНИИНП, с ними мы получали карбонат никеля высокого качества, которым очень гордились.
Людмила РОССОВА
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