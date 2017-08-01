Сады цветут

Фото Николая СТЕРНИНА

Людмила РОССОВА

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- так начинает она свои вспоминания о детстве. -Что делала эта девятилетняя девочка в эвакуации? Во Дворце пионеров шила кукол. За такую работу детям не платили, но давали рабочую карточку, на неё можно было получить на 200 граммов хлеба больше. На обувной фабрике Лена наматывала нитки на шпульки и разносила их тем, кто шьёт. Доверяли детям втягивать шнурки в ботинки и даже делать дырочки для шнурков. Но дольше всех Лена проработала на швейной фабрике, там дети делали пуговицы для гимнастерок, за это они даже получали зарплату. Работали по три часа, главной всё же оставалась учеба в школе.В 1947 году в Иркутске был создан техникум искусственного жидкого топлива, который готовил кадры для строящегося комбината-16. Там студенты проучились три года. В 1950 году переехали в Ангарск, техникум был открыт здесь. Первый выпуск состоялся в 1951 году и почти весь остался в Ангарске. Елену Сергеевну распределили на катализаторную фабрику. Но только в сентябре 1952 года молодые специалисты приступили к пуску первого катализатора.За 43 года трудовой деятельности Елена Сергеевна работала лаборантом, а также инженером-технологом. Она автор и соавтор технологии внедрения в производство многих катализаторов, которые используются в настоящее время не только в России, но и за рубежом. Она всегда трудилась плодотворно, её имя дважды было занесено на Доску почета комбината и в Книгу почета предприятия. Она медалист ВДНХ. Профессионал, которая делала катализаторы только на отлично и всегда делилась своими знаниями и опытом с другими. Таких специалистов - катализаторщиков в отрасли единицы.- вспоминает Елена Целютина. -Когда началось освоение продукции в цехе 28, часть операторов ушла туда, Елена Сергеевна тоже была на пуске цеха. Здесь они работали с институтами уже вплотную. Вся их жизнь была связана с наукой. Выпускали опытные партии от пяти килограммов, а также тоннами промышленные.