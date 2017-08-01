С Днём строителя, «сотка»!

Ольга ЦЫСЛЯК,

фото Николая СТЕРНИНА

и из архива автора

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Продолжительность жизни «сотого ящика» всё-таки оказалась чуть длиннее, чем земной путь сибиряка мужского пола, статистику это, может, и порадует, но не нас. Это теперь на офис навешают разноцветных шариков и радуются: нам пять лет!Наше образованное в 1948 году предприятие чуть-чуть не дотянуло до семидесятилетнего юбилея. Предприятие разрабатывало проекты жилых домов, объектов соцкультбыта и домостроительных комбинатов для «номерных» городов, благодаря чему мы поездили в командировки по всей России и в заграничные теперь Среднюю Азию и Прибалтику. Одно время мы писали в штампах «Сибирский филиал «Оргстройпроект». Солидная была московская фирма, богатая. У нас в Москве, в отдельном двухэтажном доме, была своя гостиница, ремонтировать которую прилетали (!) отделочники из нашего филиала. Наша ангарская контора тоже была неслабая. Жилых квартир на душу населения предприятие построило едва ли не больше всех в Ангарске. Само собой без всяких ипотек квартиры просто давали. Ещё и перебирали новосёлы:У предприятия был свой спортзал, где в обеденный перерыв устраивались соревнования, турбаза, детсады, большой актовый зал, столовая. А часть народа ездила на обед домой, и для этого выделялись автобусы в разные районы города. Был большой парк разных машин и механизмов, буровые установки - изыскания на будущих строительных площадках велись силами предприятия. Экспонаты, привезенные геологами с разных мест работы, размещались в нашем музее минералов, можно было по пути в столовую зайти и полюбоваться. Само предприятие постоянно расширялось – надстраивались этажи, возводились новые корпуса, строились галереи между зданиями. Жили мы в «сотке» как в обособленном городке:Праздники были на славу. Участвовали в общегородских смотрах-праздниках, где сводный хор брал если не мастерством, так массовостью. В порядке вещей сотрудников отправляли по разнарядке горкома в подшефные совхозы, где господа проектировщики косили сено для скота, убирали овощи с полей или пекли хлеб деревенским жителям. Само собой два раза в год ходили на демонстрации. Колонна была красочная. А что вы хотите - «красотки из «сотки»!» Всё это сплачивало, сродняло коллектив, ведь большую часть жизни мы проводили на работе.На производстве дисциплина была очень строгая, опаздывать на работу настоятельно не рекомендовалось, тогда отдел лишали баллов в соцсоревновании и премии.Менялась техническая оснащенность предприятия. Первые чертёжные доски на столах с простенькой фанерной длинной линейкой сменили кульманы с немецкими рейсшинами, казалось, предел мечтаний! На смену им пришли персональные компьютеры, здорово облегчившие работу. Потом пришла перестройка. А дальше получилось не очень здорово. Стали исчезать деревни и посёлки, стал таять на глазах айсберг под названием ОСП. Пришли эффективные менеджеры, объявили, что такое крупное предприятие нерентабельно. Смешно, чтобы за Уралом что-то серьёзное могло быть?