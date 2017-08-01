А чего их бояться?

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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Конкурс на лучший цветник был объявлен в БСМП в начале лета. Чтобы поднять настроение у тех, кому приходится обращаться в больницу. Авторство идеи коллективное, его приписывают себе несколько человек и даже врачебных отделений. Общие пожелания оформила и озвучила председатель профкома больницы Ольга ГОРБУНОВА, а главврач Борис БАСМАНОВ утвердил призовой фонд.В начале июня, проходя по территории БСМП, мы видели людей в белых халатах, в руках которых вместо привычного инструментария были лопаты и рассада. В конкурсе приняли участие медработники 12 отделений больницы, скорой помощи в 85 квартале и дневного стационара в 86 квартале.Идея использования для цветников автопокрышек не нова, относиться к ней можно по-разному. Это бросовый, бесплатный материал, главный минус которого в малой эстетичности и неэкологичности. Однако покрышки мы увидели во многих мини-садиках участников. Некоторые из них, например, чайные чашки, разрисованные горохом, из поставленных друг на друга покрышек выглядели интересно. Так же, как и воплощение трактора-трудяги, тянущего за собой клумбы-колёса.Зато использование в качестве подручного материала обычных деревянных ящиков из-под фруктов показалось нам оригинальным. Симпатичный паровозик из Ромашкино, везущий несколько ящичков-«вагонов» с яркими цветами – идея супер! Пусть даже «оформления» хватит лишь на одно сибирское лето.Медсестра терапевтического отделения Виктория МАЛХАНОВА рассказала, что задумка конкурса понравилась всем медикам без исключения. И фантазия у ангарских медиков забурлила! Кто-то принёс с дачи рассаду, другие копали землю и выкладывали бордюры из камушков для цветников. Самая приметная композиция расположилась у входа в приемное отделение. Тут вас встречает парочка миньонов, веселые человечки из цветочных горшков, собачки и зайцы-врачи с белыми медицинскими шапочками, которых умельцы смастерили из поленьев. Вот таких-то врачей чего бояться? Идите и лечитесь!