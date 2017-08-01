.
,

А чего их бояться?


0

Сегодня, 13:19
 Количество просмотров: 86
    

Этим летом территорию возле здания БСМП не узнать. Тут раскинулся настоящий парк. И даже «с малыми архитектурными формами». На аккуратно стриженных газонах, которые раньше оживляли лишь одинокие деревца, теперь появились царевна-лебедь, лягушка у пруда, парочка миньонов из популярного мультсериала и много еще чего. Вокруг мини-клумбы цветущих петуний, бархатцев и настурций.

А чего их бояться?
Да, это те самые вездесущие покрышки. Но эти славные и с характером.

Конкурс на лучший цветник был объявлен в БСМП в начале лета. Чтобы поднять настроение у тех, кому приходится обращаться в больницу. Авторство идеи коллективное, его приписывают себе несколько человек и даже врачебных отделений. Общие пожелания оформила и озвучила председатель профкома больницы Ольга ГОРБУНОВА, а главврач Борис БАСМАНОВ утвердил призовой фонд.

А чего их бояться?
Идеал медсестры. Округлая, мягкая, добрая…

А чего их бояться?
Вылечились? Идите сфотографируйтесь с врачами.

В начале июня, проходя по территории БСМП, мы видели людей в белых халатах, в руках которых вместо привычного инструментария были лопаты и рассада. В конкурсе приняли участие медработники 12 отделений больницы, скорой помощи в 85 квартале и дневного стационара в 86 квартале.

Идея использования для цветников автопокрышек не нова, относиться к ней можно по-разному. Это бросовый, бесплатный материал, главный минус которого в малой эстетичности и неэкологичности. Однако покрышки мы увидели во многих мини-садиках участников. Некоторые из них, например, чайные чашки, разрисованные горохом, из поставленных друг на друга покрышек выглядели интересно. Так же, как и воплощение трактора-трудяги, тянущего за собой клумбы-колёса.

А чего их бояться?
Наталья ВИЧКАНОВА и Марина НЕДЗЕЛЬСКАЯ сделали ставку на экологичность. И не прогадали.

Зато использование в качестве подручного материала обычных деревянных ящиков из-под фруктов показалось нам оригинальным. Симпатичный паровозик из Ромашкино, везущий несколько ящичков-«вагонов» с яркими цветами – идея супер! Пусть даже «оформления» хватит лишь на одно сибирское лето.

А чего их бояться?
Далеко не уедешь. Зато красиво.

Медсестра терапевтического отделения Виктория МАЛХАНОВА рассказала, что задумка конкурса понравилась всем медикам без исключения. И фантазия у ангарских медиков забурлила! Кто-то принёс с дачи рассаду, другие копали землю и выкладывали бордюры из камушков для цветников. Самая приметная композиция расположилась у входа в приемное отделение. Тут вас встречает парочка миньонов, веселые человечки из цветочных горшков, собачки и зайцы-врачи с белыми медицинскими шапочками, которых умельцы смастерили из поленьев. Вот таких-то врачей чего бояться? Идите и лечитесь!

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою
Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017
Не лезьте в Китой!
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Следить надо лучше
Утонули двое
Навестил
Все новости категории

Общество
Особо чистый
Не уложились
Кто повезёт? Кому повезёт?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (123)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru