Уменьшились незначительно

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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Со слов конкурсного управляющего, реестр требований кредиторов продолжает формироваться и на сегодняшний день составляет 8 с лишним миллиардов рублей, тогда как балансовая стоимость оставшегося имущества немногим более 1,5 млрд. рублей. В соответствии с законом и требованиями прокуратуры в списке очередности текущих платежей погашение зарплаты стоит на первом месте.Три платежа, поступившие от дебитора ООО «Сибна» (в общей сумме около 9 млн. рублей), были списаны судебными приставами на погашение части задолженности по заработной плате. Таким образом, долги по зарплате незначительно снизились и на данный момент составляют порядка 120 млн. рублей. Эти деньги были распределены банком среди работников компании согласно очередности. Конкурсный управляющий подчеркнул, что движение денежных средств непосредственно им не осуществляется.По словам Тимашкова, инвентаризация имущества находится на начальном этапе. И вопрос этот не такой простой. Часть имущества (оборудования) находится за границей, в Канаде. Еще часть, как выяснилось уже в ходе собрания, в порту Красноярска.- признался собравшимся Виктор Анатольевич. Возможно, конкурсный управляющий имел в виду не только оборудование, необходимое для технологического процесса, но и приобретение так называемых непрофильных активов (автомобилей vip-класса, покупку под офис профилактория и т.п.).Учитывая большой объем информации, уместившейся в 350 больших коробках с технической, юридической, бухгалтерской и прочей документацией, которая была получена в «наследство», работы предстоит очень много. Затрудняет её то, что разбирали коробки не те люди, что их складывали. Порядок и систематизация документов оставляет желать лучшего. Параллельно идет вопрос инвентаризации кредиторской задолженности.Во время собрания Виктор Тимашков не раз подчеркивал заинтересованность местной администрации, прокуратуры, службы занятости и судебных приставов в решении по данному вопросу. Что совсем неудивительно: прежнее руководство «ДИТЭКО» позиционировало себя как социально ориентированное предприятие, крупный налогоплательщик, участник многих благотворительных акций и т.д.