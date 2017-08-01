Кто повезёт? Кому повезёт?

КТО ВОЗИТ?



КТО БУДЕТ?

ЧТО НАПИСАНО?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая Стернина

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Сергей ВИГРИЯНОВ, директор ООО «АнгарскАвтоКом», обслуживает половину маршрута № 3 и половину маршрута № 8. На рынке перевозок 20 лет.Сергей БЕЛОЗОР, ИП «Белозор», обслуживает половину маршрута № 7 – жёлтые «семёрки». Работает более 15 лет.Любовь ВОЛОКИТИНА, директор ООО «Автоколонна 1951», возит на зелёных «двойках». Администрация АГО её работу считает незаконной, судебные тяжбы между администрацией АГО и Волокитиной по этому поводу длятся уже год. Это предприятие работает более 15 лет.Все трое перевозчиков имеют в собственности автобусы.И есть ещё десять перевозчиков, на автобусах которых большими буквами написано «Автоколонна 1948». Появились недавно. В аккурат перед тем, как в прошлом году администрация АГО повысила нам стоимость проезда сразу на 25% (с 16 до 20 рублей). Совпадение это или нет, но для принятия решения о повышении стоимости проезда под обращением в Службу по тарифам Иркутской области нужны были подписи не менее 10 перевозчиков. А у нас столько не было. Именно поэтому в 2015 году стоимость проезда поднять с 16 до 17 рублей не получилось. Помните? А потом вдруг перевозчиков стало десять. И повышение получилось.Раньше мы точно знали, что на автобусах с логотипом «Автоколонна 1948» нас возил Сергей ШАРКОВ. Сейчас Сергей Шарков по-прежнему директор данного предприятия, но транспортные услуги не оказывает, а только сдаёт в аренду свои автобусы тем самым десяти товарищам-перевозчикам. А заодно и офисы – звонить им всем следует по номерам его предприятия.После проведения нового конкурса скорее всего такого количества перевозчиков в АГО уже не будет, предполагаем, что они свою функцию выполнили: поставили подписи за повышение стоимости проезда. После нового конкурса перевозчиков останется в лучшем случае… два. Потому что все маршруты, и городские, и пригородные, разбиты всего на два лота по 12 маршрутов. Выиграл зараз и вози. Вопрос только: на чём? Для того чтобы обслужить этот гигантский на тебя счастьем свалившийся лот, перевозчик должен иметь (знающие люди посчитали) 50 машин. И пять ещё в запасе на случай поломок.А теперь внимание: у Вигриянова – 40 машин, у Белозора - 20, у Волокитиной – 26. С таким количеством они даже не могут подать заявку на участие в конкурсе. И ни одно малое предприятие (которое потому и называется малым, что в нём работают не более 100 человек) не сможет. Только крупное. Одних водителей должно быть 100 человек, а ещё ведь нужны ремонтники, диспетчеры и другие.Однозначно можно сказать, что необходимое количество машин есть только на базе одного предприятия - «Автоколонна 1948» (директор – депутат Думы АГО, член постоянной комиссии по транспортным вопросам Сергей Шарков). Которому по логике вещей нельзя будет конкурировать с самим собой. Видимо, придётся разбиться не на 10 частей, а на две.При внимательном изучении постановления мэра АГО № 1292-па от 18.07.2017 года можно заметить и другие новшества в условиях проведения конкурса.Уже сейчас, летом 2017 года, предлагается выиграть дачные маршруты на лето 2018 года. То есть возить дачников надо будет через год, а предъявить автобусы, на которых будешь возить, уже сейчас.