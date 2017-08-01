Кто повезёт? Кому повезёт?

18 июля этого года администрация АГО официально объявила конкурс на 24 городских и пригородных автобусных маршрута (постановление мэра АГО 1292-па). Причина - у нынешних перевозчиков в сентябре заканчивается срок действия договоров. Прежде конкурс, проводимый каждые пять лет, был простым перезаключением договоров с теми, кто обслуживал маршрут. Однако условия нового конкурса составлены так, что большинство работающих на маршрутах перевозчиков не смогут даже подать заявки на участие.По условиям нового конкурса все маршруты, и городские, и пригородные, разбиты всего на два лота по 12 маршрутов.
КТО ВОЗИТ?
Сергей ВИГРИЯНОВ, директор ООО «АнгарскАвтоКом», обслуживает половину маршрута № 3 и половину маршрута № 8. На рынке перевозок 20 лет.
Сергей БЕЛОЗОР, ИП «Белозор», обслуживает половину маршрута № 7 – жёлтые «семёрки». Работает более 15 лет.
Любовь ВОЛОКИТИНА, директор ООО «Автоколонна 1951», возит на зелёных «двойках». Администрация АГО её работу считает незаконной, судебные тяжбы между администрацией АГО и Волокитиной по этому поводу длятся уже год. Это предприятие работает более 15 лет.
Все трое перевозчиков имеют в собственности автобусы.
И есть ещё десять перевозчиков, на автобусах которых большими буквами написано «Автоколонна 1948». Появились недавно. В аккурат перед тем, как в прошлом году администрация АГО повысила нам стоимость проезда сразу на 25% (с 16 до 20 рублей). Совпадение это или нет, но для принятия решения о повышении стоимости проезда под обращением в Службу по тарифам Иркутской области нужны были подписи не менее 10 перевозчиков. А у нас столько не было. Именно поэтому в 2015 году стоимость проезда поднять с 16 до 17 рублей не получилось. Помните? А потом вдруг перевозчиков стало десять. И повышение получилось.
Раньше мы точно знали, что на автобусах с логотипом «Автоколонна 1948» нас возил Сергей ШАРКОВ. Сейчас Сергей Шарков по-прежнему директор данного предприятия, но транспортные услуги не оказывает, а только сдаёт в аренду свои автобусы тем самым десяти товарищам-перевозчикам. А заодно и офисы – звонить им всем следует по номерам его предприятия.Необходимое для участия в конкурсе количество машин есть только на базе автоколонны 1948.
КТО БУДЕТ?
После проведения нового конкурса скорее всего такого количества перевозчиков в АГО уже не будет, предполагаем, что они свою функцию выполнили: поставили подписи за повышение стоимости проезда. После нового конкурса перевозчиков останется в лучшем случае… два. Потому что все маршруты, и городские, и пригородные, разбиты всего на два лота по 12 маршрутов. Выиграл зараз и вози. Вопрос только: на чём? Для того чтобы обслужить этот гигантский на тебя счастьем свалившийся лот, перевозчик должен иметь (знающие люди посчитали) 50 машин. И пять ещё в запасе на случай поломок.
А теперь внимание: у Вигриянова – 40 машин, у Белозора - 20, у Волокитиной – 26. С таким количеством они даже не могут подать заявку на участие в конкурсе. И ни одно малое предприятие (которое потому и называется малым, что в нём работают не более 100 человек) не сможет. Только крупное. Одних водителей должно быть 100 человек, а ещё ведь нужны ремонтники, диспетчеры и другие.
Однозначно можно сказать, что необходимое количество машин есть только на базе одного предприятия - «Автоколонна 1948» (директор – депутат Думы АГО, член постоянной комиссии по транспортным вопросам Сергей Шарков). Которому по логике вещей нельзя будет конкурировать с самим собой. Видимо, придётся разбиться не на 10 частей, а на две.
ЧТО НАПИСАНО?
При внимательном изучении постановления мэра АГО № 1292-па от 18.07.2017 года можно заметить и другие новшества в условиях проведения конкурса.
Уже сейчас, летом 2017 года, предлагается выиграть дачные маршруты на лето 2018 года. То есть возить дачников надо будет через год, а предъявить автобусы, на которых будешь возить, уже сейчас.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая Стернина
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