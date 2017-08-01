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Кто повезёт? Кому повезёт?


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Сегодня, 15:39
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18 июля этого года администрация АГО официально объявила конкурс на 24 городских и пригородных автобусных маршрута (постановление мэра АГО 1292-па). Причина - у нынешних перевозчиков в сентябре заканчивается срок действия договоров. Прежде конкурс, проводимый каждые пять лет, был простым перезаключением договоров с теми, кто обслуживал маршрут. Однако условия нового конкурса составлены так, что большинство работающих на маршрутах перевозчиков не смогут даже подать заявки на участие.

Кто повезёт? Кому повезёт?
По условиям нового конкурса все маршруты, и городские, и пригородные, разбиты всего на два лота по 12 маршрутов.

КТО ВОЗИТ?

Сергей ВИГРИЯНОВ, директор ООО «АнгарскАвтоКом», обслуживает половину маршрута № 3 и половину маршрута № 8. На рынке перевозок 20 лет.
Сергей БЕЛОЗОР, ИП «Белозор», обслуживает половину маршрута № 7 – жёлтые «семёрки». Работает более 15 лет.

Любовь ВОЛОКИТИНА, директор ООО «Автоколонна 1951», возит на зелёных «двойках». Администрация АГО её работу считает незаконной, судебные тяжбы между администрацией АГО и Волокитиной по этому поводу длятся уже год. Это предприятие работает более 15 лет.

Все трое перевозчиков имеют в собственности автобусы.

И есть ещё десять перевозчиков, на автобусах которых большими буквами написано «Автоколонна 1948». Появились недавно. В аккурат перед тем, как в прошлом году администрация АГО повысила нам стоимость проезда сразу на 25% (с 16 до 20 рублей). Совпадение это или нет, но для принятия решения о повышении стоимости проезда под обращением в Службу по тарифам Иркутской области нужны были подписи не менее 10 перевозчиков. А у нас столько не было. Именно поэтому в 2015 году стоимость проезда поднять с 16 до 17 рублей не получилось. Помните? А потом вдруг перевозчиков стало десять. И повышение получилось.

Раньше мы точно знали, что на автобусах с логотипом «Автоколонна 1948» нас возил Сергей ШАРКОВ. Сейчас Сергей Шарков по-прежнему директор данного предприятия, но транспортные услуги не оказывает, а только сдаёт в аренду свои автобусы тем самым десяти товарищам-перевозчикам. А заодно и офисы – звонить им всем следует по номерам его предприятия.

Кто повезёт? Кому повезёт?
Необходимое для участия в конкурсе количество машин есть только на базе автоколонны 1948.

КТО БУДЕТ?

После проведения нового конкурса скорее всего такого количества перевозчиков в АГО уже не будет, предполагаем, что они свою функцию выполнили: поставили подписи за повышение стоимости проезда. После нового конкурса перевозчиков останется в лучшем случае… два. Потому что все маршруты, и городские, и пригородные, разбиты всего на два лота по 12 маршрутов. Выиграл зараз и вози. Вопрос только: на чём? Для того чтобы обслужить этот гигантский на тебя счастьем свалившийся лот, перевозчик должен иметь (знающие люди посчитали) 50 машин. И пять ещё в запасе на случай поломок.
А теперь внимание: у Вигриянова – 40 машин, у Белозора - 20, у Волокитиной – 26. С таким количеством они даже не могут подать заявку на участие в конкурсе. И ни одно малое предприятие (которое потому и называется малым, что в нём работают не более 100 человек) не сможет. Только крупное. Одних водителей должно быть 100 человек, а ещё ведь нужны ремонтники, диспетчеры и другие.

Однозначно можно сказать, что необходимое количество машин есть только на базе одного предприятия - «Автоколонна 1948» (директор – депутат Думы АГО, член постоянной комиссии по транспортным вопросам Сергей Шарков). Которому по логике вещей нельзя будет конкурировать с самим собой. Видимо, придётся разбиться не на 10 частей, а на две.

ЧТО НАПИСАНО?

При внимательном изучении постановления мэра АГО № 1292-па от 18.07.2017 года можно заметить и другие новшества в условиях проведения конкурса.

Уже сейчас, летом 2017 года, предлагается выиграть дачные маршруты на лето 2018 года. То есть возить дачников надо будет через год, а предъявить автобусы, на которых будешь возить, уже сейчас.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая Стернина

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