Ольга КРАСНОВА

Отключение было запланированным: Ангарские электрические сети предупредили людей, что света не будет с 13 до 15 часов. Но в указанное время не уложились, вместо двух часов работы велись более 5 часов. Электричество подали только в 19.30. На все это время жизнь в центре города замерла: не работали банкоматы, магазины, парикмахерские…Как объяснил нашей редакции Николай ПОЛУПАН, директор Ангарских электросетей, по заявке центральных сетей они проводили плановые неотложные работы подстанции «Иркутскэнерго». В ходе их выполнения возникли непредвиденные обстоятельства. Ангарские электросети считают, что в пятичасовом отключении электричества их вины нет, но приносят ангарчанам свои извинения.