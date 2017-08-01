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Не уложились


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В минувший вторник, 8 августа, в редакции не смолкали телефонные звонки от возмущенных ангарчан, в квартирах которых не было электричества. В этот день было обесточено семнадцать кварталов центральной части города.

Отключение было запланированным: Ангарские электрические сети предупредили людей, что света не будет с 13 до 15 часов. Но в указанное время не уложились, вместо двух часов работы велись более 5 часов. Электричество подали только в 19.30. На все это время жизнь в центре города замерла: не работали банкоматы, магазины, парикмахерские…

Как объяснил нашей редакции Николай ПОЛУПАН, директор Ангарских электросетей, по заявке центральных сетей они проводили плановые неотложные работы подстанции «Иркутскэнерго». В ходе их выполнения возникли непредвиденные обстоятельства. Ангарские электросети считают, что в пятичасовом отключении электричества их вины нет, но приносят ангарчанам свои извинения.

Ольга КРАСНОВА
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