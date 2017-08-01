Особо чистый



Анна СЕНИНА,

фото пресс-службы АЭХК

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ООО «Кварц» будет производить особо чистые кристаллы кварца. Производственные мощности предприятия предполагается разместить на базе промышленной площадки АЭХК. Запуск запланирован на 2021 год, первоначальный объём выпуска продукции составит порядка 250 тонн в год.На новом предприятии из жильного кварца, который добывают на Урале и в Иркутской области, будут выращивать искусственные особо чистые кристаллы кварца и перерабатывать в высокочистый кварцевый концентрат. Весь объём выпускаемой продукции будут поставлять в Европу, на предприятия QSIL. Это один из ведущих мировых производителей изделий из кварца.Сверхчистый кварцевый песок, произведённый в Ангарске, будет использоваться для создания кварцевого стекла, которое широко применяется в полупроводниковой промышленности для выпуска процессоров и устройств памяти компьютера.