Не просыхает!

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Когда тает снег или идёт дождь, вся вода оказывается на полу в квартире. Людмила Филипповна купила однушку в 32 микрорайоне 4 года назад.- недоумевает пенсионерка Людмила Рустикова.За 4 года постоянных потопов ремонт пришлось уже сделать 4 раза! Средств на нескончаемый ремонт уже просто не хватает. Женщина получает очень маленькую пенсию, при этом вынуждена работать санитаркой в больнице.Непромазанные швы или промазанные, но плохо, оказались только на этаже квартиры нашей читательницы. Наверное, если бы топило всю стену, жильцы бы уже в клочья разорвали управляющую компанию. А тут один в поле не воин.Замазка межплиточных швов – уровень компетенции управляющей компании. Эти работы должны входить в перечень обязательных работ. Но если сами жильцы эти работы в перечень не внесли – пиши пропало.Как заставить весь дом платить за то, чтобы не топило именно твою квартиру? В отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации нам ответили:- на этих словах Марина СОКОЛОВА, специалист отдела, бросила трубку. Наверное, если бы мы сразу представились корреспондентами газеты, с нами поговорили бы вежливее.