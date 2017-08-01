Дождливая погода считается одной из самых романтичных – атмосфера располагает уютно сидеть дома и читать книгу. Ангарчанка Людмила РУСТИКОВА вместо этого носится по дому с тряпками и пытается спасти ремонт.Ремонта в этой квартире хватает ровно до первого дождя.
Когда тает снег или идёт дождь, вся вода оказывается на полу в квартире. Людмила Филипповна купила однушку в 32 микрорайоне 4 года назад. - Всё это время я грешила то на батареи, то на соседей. Как включают батареи, так у меня на полу лужа,
- недоумевает пенсионерка Людмила Рустикова.
За 4 года постоянных потопов ремонт пришлось уже сделать 4 раза! Средств на нескончаемый ремонт уже просто не хватает. Женщина получает очень маленькую пенсию, при этом вынуждена работать санитаркой в больнице.- У меня ведь потолок никогда не просыхает! А тут, когда месяц назад были сильные дожди, я даже переживала, что вода от меня пойдёт ниже к соседям. Тогда бы мне пришлось ещё и им ремонт делать!
Непромазанные швы или промазанные, но плохо, оказались только на этаже квартиры нашей читательницы. Наверное, если бы топило всю стену, жильцы бы уже в клочья разорвали управляющую компанию. А тут один в поле не воин. - Наш дом обслуживает «Ангарский управдом». Я к ним, как на работу, каждый день прихожу, ещё и звоню каждое утро.
Замазка межплиточных швов – уровень компетенции управляющей компании. Эти работы должны входить в перечень обязательных работ. Но если сами жильцы эти работы в перечень не внесли – пиши пропало.
Как заставить весь дом платить за то, чтобы не топило именно твою квартиру? В отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации нам ответили:- Пишите жалобу в управляющую, заставляйте. Если нет в перечне, нужно внести. Никаких инструкций больше дать не могу. Делайте так,
- на этих словах Марина СОКОЛОВА, специалист отдела, бросила трубку. Наверное, если бы мы сразу представились корреспондентами газеты, с нами поговорили бы вежливее.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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