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Не просыхает!


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Сегодня, 10:39
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Дождливая погода считается одной из самых романтичных – атмосфера располагает уютно сидеть дома и читать книгу. Ангарчанка Людмила РУСТИКОВА вместо этого носится по дому с тряпками и пытается спасти ремонт.

Не просыхает!
Ремонта в этой квартире хватает ровно до первого дождя.

Когда тает снег или идёт дождь, вся вода оказывается на полу в квартире. Людмила Филипповна купила однушку в 32 микрорайоне 4 года назад.

- Всё это время я грешила то на батареи, то на соседей. Как включают батареи, так у меня на полу лужа, - недоумевает пенсионерка Людмила Рустикова.

За 4 года постоянных потопов ремонт пришлось уже сделать 4 раза! Средств на нескончаемый ремонт уже просто не хватает. Женщина получает очень маленькую пенсию, при этом вынуждена работать санитаркой в больнице.

- У меня ведь потолок никогда не просыхает! А тут, когда месяц назад были сильные дожди, я даже переживала, что вода от меня пойдёт ниже к соседям. Тогда бы мне пришлось ещё и им ремонт делать!

Непромазанные швы или промазанные, но плохо, оказались только на этаже квартиры нашей читательницы. Наверное, если бы топило всю стену, жильцы бы уже в клочья разорвали управляющую компанию. А тут один в поле не воин.

- Наш дом обслуживает «Ангарский управдом». Я к ним, как на работу, каждый день прихожу, ещё и звоню каждое утро.

Замазка межплиточных швов – уровень компетенции управляющей компании. Эти работы должны входить в перечень обязательных работ. Но если сами жильцы эти работы в перечень не внесли – пиши пропало.

Как заставить весь дом платить за то, чтобы не топило именно твою квартиру? В отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации нам ответили:

- Пишите жалобу в управляющую, заставляйте. Если нет в перечне, нужно внести. Никаких инструкций больше дать не могу. Делайте так, - на этих словах Марина СОКОЛОВА, специалист отдела, бросила трубку. Наверное, если бы мы сразу представились корреспондентами газеты, с нами поговорили бы вежливее.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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