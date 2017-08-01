Клубок противоречий

За текущий ремонт подъездов дома жильцы платят 50 копеек с квадратного метра. В доме № 17 микрорайона 8 на эти цели собирается всего 25-30 тысяч рублей в год. На такие деньги и один подъезд не отремонтируешь.Валерий ГУДИЛОВ: «В УК говорят, что на ремонт подъездов денег нет. Между тем по итогам 2016 года по нашему дому неиспользованными остались 80 тысяч рублей».
Валерий ГУДИЛОВ, председатель совета этого дома, считает, что если платить чуть больше - по полтора рубля, то можно будет собрать 90 тысяч рублей в год. Этой суммы будет достаточно, чтобы качественно отремонтировать один подъезд. Но при условии, что управляющая компания не подведет.
Жильцы дома № 17 согласовали с УК «Жилищное управление» план работ по текущему ремонту на 2017 год. В том числе на электромонтажные работы по освещению подъезда и на устройство освещения под козырьком подъезда. Управляющая компания выдала план работ: на ремонт подъезда требуется 100525 рублей 9 копеек, из них на электромонтажное освещение - 11680 рублей 15 копеек, на устройство освещения над козырьком - 3447 рублей 32 копейки. То есть все затраты (до копейки!) подсчитаны.
Валерий Гудилов человек дотошный, потребовал сметы. Члены совета дома № 17, тщательно изучив их, обнаружили, что УК вводит собственников жилья в заблуждение. Для примера возьмем два сметных расчета: № 573/ 16 - на проведение электромонтажных работ на один подъезд и № 591/16 - на проведение электромонтажных работ по устройству освещения под козырьком этого же подъезда. Это два разных документа на разные виды работ с отдельной оплатой по каждому. Но затраты на устройство освещения под козырьком заложены дважды - и в первой смете, и во второй. Как так?- Мало того в ремонт подъезда заложены расходы на 10-тонный кран. Нам не лампочки, а небесные светила будут вкручивать?
- спрашивает Валерий Гудилов. - Включена установка для сварки ручной дуговой. Что варить собираются? Когда мы попросили УК пояснить эти расходы, они сослались на некие нормативы, что, думаю, должно заинтересовать прокуратуру.
Управляющая компания заложила в смету установку фотореле для лампочек. Вроде бы удобная штука: заходишь в подъезд, лампочка включается, выходишь - выключается. Но у жителей дома другое мнение.- Если лампочка находится далеко от входной двери, то до нее придется добираться в темноте. И совершенно нет смысла устанавливать лампочки с фотореле у подъезда под козырьком, потому что она включается при непогоде, в сумерках, то есть может гореть весь день. Чем хуже светодиодный светильник? И в наше неспокойное время есть смысл в том, чтобы лампочка у подъезда горела всю ночь.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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