Клубок противоречий

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Валерий ГУДИЛОВ, председатель совета этого дома, считает, что если платить чуть больше - по полтора рубля, то можно будет собрать 90 тысяч рублей в год. Этой суммы будет достаточно, чтобы качественно отремонтировать один подъезд. Но при условии, что управляющая компания не подведет.Жильцы дома № 17 согласовали с УК «Жилищное управление» план работ по текущему ремонту на 2017 год. В том числе на электромонтажные работы по освещению подъезда и на устройство освещения под козырьком подъезда. Управляющая компания выдала план работ: на ремонт подъезда требуется 100525 рублей 9 копеек, из них на электромонтажное освещение - 11680 рублей 15 копеек, на устройство освещения над козырьком - 3447 рублей 32 копейки. То есть все затраты (до копейки!) подсчитаны.Валерий Гудилов человек дотошный, потребовал сметы. Члены совета дома № 17, тщательно изучив их, обнаружили, что УК вводит собственников жилья в заблуждение. Для примера возьмем два сметных расчета: № 573/ 16 - на проведение электромонтажных работ на один подъезд и № 591/16 - на проведение электромонтажных работ по устройству освещения под козырьком этого же подъезда. Это два разных документа на разные виды работ с отдельной оплатой по каждому. Но затраты на устройство освещения под козырьком заложены дважды - и в первой смете, и во второй. Как так?- спрашивает Валерий Гудилов. -Управляющая компания заложила в смету установку фотореле для лампочек. Вроде бы удобная штука: заходишь в подъезд, лампочка включается, выходишь - выключается. Но у жителей дома другое мнение.