Прямо у школы

Рядом с магазином «Магистральный» проложили новую дорогу. Там, где всегда стоял забор и ходили пешеходы, теперь ездят машины.Сделав сквозной проезд, руководство АГО облегчило жизнь водителям, не подумав о пешеходах.
В 212 квартал мы приехали по просьбе Екатерины ЧЕРНЫШЕВОЙ. Взволнованная мама поделилась с нами переживаниями:
- У меня в школу № 25 дети ходят. Одна в пятый класс, другая в первый пойдет. А тут нет ни пешеходного перехода, ни лежачего полицейского, заставляющего водителей снижать скорость. Я звонила в администрацию, начальнику отдела ЖКХ Василине ШУНОВОЙ. Она сказала, что на новом асфальте искусственные неровности не предусмотрены. Без них же автомобилисты могут на ребенка наехать! Сколько уже таких случаев в нашем городе было.
Словно услышав женщину, на новой дороге появились Василина Шунова и мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. Он, выслушав претензии Екатерины Чернышевой, вздохнул:
- Не было дороги – плохо. Появилась дорога – снова плохо.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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