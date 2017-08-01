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Три тысячи к школе


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Сегодня, 12:28
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Около 5 млн. рублей выделены в Иркутской области на ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе. Каждой многодетной семье правительство выплатит по 3 тысячи рублей на одного ребенка.

Такая социальная поддержка в нашем регионе проводится впервые, действует с 1 июля 2017 года. Но в 2017 году эту выплату смогут получить только те семьи, которые в этом году не получали одну тысячу рублей на школьную форму. Еще одно условие- пособие получат малообеспеченные многодетные семьи, поэтому родителям нужно будет представить справку о доходах за последние 6 месяцев.

Документы можно сдать в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» (улица Коминтерна, 41) либо в многофункциональный центр.

Ольга КРАСНОВА
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