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Коренные мы


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9 августа в Художественном центре отметили Международный день коренных народов мира.

Коренные мы
В Одинске берегут традиции – танцуют ёхор, варят саламат и умеют носить национальные костюмы.

В России насчитывается около 50 этносов, в которых проживают 40 коренных народов. На празднике зрители познакомились с некоторыми из них: эвенками, бурятами, монголами, коряками. Понять красоту и самобытность культур помогли танцы ансамбля «Гэсэр» села Одинск и национальные песни бурят в исполнении бурятского культурного центра «Туя». Услышанное и увиденное на празднике вызвало сильный эмоциональный всплеск у гостей, которые в завершение праздника дружно станцевали ёхор - народный танец-хоровод бурят.

Наталья ХУЛУГУРОВА,
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