Открылся фестиваль «ГТО» среди госслужащих

В Иркутске открылся летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных служащих, а также сотрудников подведомственных госучреждений. Мероприятия по сдаче нормативов ГТО пройдут на двух площадках. 12 августа на стадионе «Труд» состоятся испытания в беге, подтягивании, рывке гири, прыжках в длину, стрельбе из пневматической винтовки и других упражнениях. 13 августа в бассейне колледжа олимпийского резерва участники фестиваля сдадут нормативы по плаванию.
Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, на территории региона создано 70 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Министерством спорта региона организованы и проведены курсы по формированиюсудейских бригад центров тестирования. Обучение прошли 205 человек.
–Каждый, кто прошел регистрацию на сайте ГТО, имеет шансы получить знак отличия. Основополагающие принципы ГТО - это доступность и добровольность. В Иркутской области в каждом муниципалитете есть центры тестирования, где любой желающий может сдать нормативы ГТО,
– отметил министр.
Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в новом формате в 2014 году Указом Президента Российской Федерации. Задачи комплекса ГТО - увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в стране, повышение уровня физической подготовленности, формирование у населения осознанной потребности в физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.
В 2016 году в Иркутской области нормативы ГТО выполнили на знак отличия 4881 человек, из них 2004 человека получили золотой знак отличия, серебряный - 1777, бронзовый - 1100.irkobl.ru