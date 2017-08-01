В области трудоустроено 12 тысяч женщин в первом полугодии 2017 года

Глава ведомства рассказала, что за шесть месяцев текущего года на рабочие места с неполной занятостью трудоустроено 350 женщин по рабочим профессиям, востребованным в регионе: оператор ЭВМ, делопроизводитель, продавец, воспитатель детского сада, медицинская сестра, уборщик производственных помещений.– подчеркнула министр.Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили свыше 1 400 безработных женщин, более 12670 обратившихся предоставлены услуги по профессиональной ориентации.– пояснила Наталья Воронцова.Наиболее востребованными профессиями являются: инспектор отдела кадров, мастер маникюра, повар, парикмахер. Среди программ дополнительного профессионального образования пользуются спросом: «1С: Бухгалтерия», «Информационные технологии с изучением программы 1С:Управление торговлей».Кроме того, 1700 женщин получили услуги по психологической поддержке и социальной адаптации, направленные на повышение самооценки и обучающие эффективному поиску работы. Решили попробовать себя в качестве предпринимателей 24 человека. Подробную информацию по реализации прав женщин в сфере занятости населения можно получить на сайте www.irkzan.ru в разделе «Женщины и занятость в Иркутской области».