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В области трудоустроено 12 тысяч женщин в первом полугодии 2017 года


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Сегодня, 12:23
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В области трудоустроено 12 тысяч женщин в первом полугодии 2017 года

В Иркутской области 12 670 женщин трудоустроено при содействии органов занятости населения в первом полугодии 2017 года. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению центров занятости населения региона было направлено свыше тысячи безработных женщин. Об этом сообщила министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Глава ведомства рассказала, что за шесть месяцев текущего года на рабочие места с неполной занятостью трудоустроено 350 женщин по рабочим профессиям, востребованным в регионе: оператор ЭВМ, делопроизводитель, продавец, воспитатель детского сада, медицинская сестра, уборщик производственных помещений.

– Применение гибких форм занятости на территории региона обеспечивает расширение возможностей для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. В целях их трудоустройства министерством труда и занятости Иркутской области формируется и размещается на сайте база данных о вакансиях с неполной занятостью, предполагающих гибкий график работы временного или постоянного характера, – подчеркнула министр.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили свыше 1 400 безработных женщин, более 12670 обратившихся предоставлены услуги по профессиональной ориентации.

– Для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком и желает подержать свой профессиональный уровень, проводятся мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Это уникальная возможность бесплатно приобрести необходимые профессиональные компетенции. В первом полугодии 2017 года на обучение направлен 191 человек, из них завершили обучение 163 человека. Возобновили трудовую деятельность 77 женщин, что составляет 47% от завершивших обучение, – пояснила Наталья Воронцова.

Наиболее востребованными профессиями являются: инспектор отдела кадров, мастер маникюра, повар, парикмахер. Среди программ дополнительного профессионального образования пользуются спросом: «1С: Бухгалтерия», «Информационные технологии с изучением программы 1С:Управление торговлей».

Кроме того, 1700 женщин получили услуги по психологической поддержке и социальной адаптации, направленные на повышение самооценки и обучающие эффективному поиску работы. Решили попробовать себя в качестве предпринимателей 24 человека. Подробную информацию по реализации прав женщин в сфере занятости населения можно получить на сайте www.irkzan.ru в разделе «Женщины и занятость в Иркутской области».

irkobl.ru
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