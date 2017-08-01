Сегодня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

При получении информации о выпадении обильных осадков в вашем районе воздержитесь от поездок, не спускайтесь в подземные переходы, по возможности оставайтесь в помещении.