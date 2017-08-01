Сегодня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа по территории области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, в селеопасных районах сильные и очень сильные дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
При получении информации о выпадении обильных осадков в вашем районе воздержитесь от поездок, не спускайтесь в подземные переходы, по возможности оставайтесь в помещении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.