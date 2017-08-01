Массовый падеж скота в Куйтунском районе

Специалисты ветслужбы взяли пробы патологического материала и направили их в ветеринарную лабораторию. По данным экспертиз были исключены особо опасные инфекции. Установлено, что смерть животных наступила в результате отравления. Между тем за последнюю неделю в селе пало еще пять голов крупного рогатого скота.– отметил руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.Для принятия мер реагирования информация направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия. Владельцам животных ветслужбой рекомендовано не осуществлять выпас в зоне, где были обнаружены остатки неизвестного вещества.Напомним, почти 40 голов крупного рогатого скота погибло от бескормицы в Качугском районе Иркутской области в апреле 2017 года.