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Массовый падеж скота в Куйтунском районе


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Вчера, 12:01
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Массовый падеж скота в Куйтунском районе

Восемь голов крупного рогатого скота погибло от отравления в деревне Харчев Куйтунского района Приангарья. Предварительно установлено, что коровам стало плохо после посещения пастбища. На месте работают специалисты ветслужбы и администрации муниципального образования. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

Специалисты ветслужбы взяли пробы патологического материала и направили их в ветеринарную лабораторию. По данным экспертиз были исключены особо опасные инфекции. Установлено, что смерть животных наступила в результате отравления. Между тем за последнюю неделю в селе пало еще пять голов крупного рогатого скота.

"Был произведен осмотр местности, где паслись павшие животные и где были обнаружены остатки вещества белого-серого цвета без маркировки. О необходимости проведения мероприятий по очистке пастбища информирован глава муниципального образования. Для определения вида и типа пробы найденных остатков веществ направлены в ветеринарную лабораторию Иркутска", – отметил руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.

Для принятия мер реагирования информация направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия. Владельцам животных ветслужбой рекомендовано не осуществлять выпас в зоне, где были обнаружены остатки неизвестного вещества.

Напомним, почти 40 голов крупного рогатого скота погибло от бескормицы в Качугском районе Иркутской области в апреле 2017 года.
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