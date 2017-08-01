«Зарядка со стражем порядка» в Ангарске

В детских оздоровительных лагерях «Лукоморье» и «Берёзка» занятие с детьми провели сотрудники отдела профессиональной подготовки управления МВД. Полицейские продемонстрировали детям комплекс физических упражнений, боевые приемы борьбы, обучили неполной сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.- рассказал специалист группы профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России по Ангарскому городскому округу Александр Горовой.В «Зарядке со стражем порядка» в этот день принимали участие более 180 детей. После окончания спортивных занятий полицейские рассказали ребятам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и о службе в органах внутренних дел.