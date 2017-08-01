«Зарядка со стражем порядка» в Ангарске

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу провели спортивные мероприятия для детей, отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях. Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», посвященной празднованию Дня физкультурника. Ее цель - приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни, к занятиям спортом.
В детских оздоровительных лагерях «Лукоморье» и «Берёзка» занятие с детьми провели сотрудники отдела профессиональной подготовки управления МВД. Полицейские продемонстрировали детям комплекс физических упражнений, боевые приемы борьбы, обучили неполной сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.«Очень приятно видеть заинтересованные взгляды ребят принявших участие в данном мероприятии, такие встречи одинаково положительно влияют, как на физическое воспитание подростков, так и на укрепление авторитета сотрудника полиции в глазах подрастающего поколения. Спорт всегда объединял людей всех возрастов и профессий, поэтому я уверен, что все участники получили огромное удовольствие от проведения данной акции»,
- рассказал специалист группы профессиональной подготовки ОРЛС УМВД России по Ангарскому городскому округу Александр Горовой.
В «Зарядке со стражем порядка» в этот день принимали участие более 180 детей. После окончания спортивных занятий полицейские рассказали ребятам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и о службе в органах внутренних дел.Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу