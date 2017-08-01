«Газпром» уходит?

Уже через месяц в Ангарске и областном центре не будет автозаправочных станций «ГазПромНефть». АЗС сворачивается и уходит из региона. Её место займёт другая компания. Такие слухи начали появляться среди автолюбителей и в Интернете. Что это – происки конкурентов или на самом деле компания решила уйти из области? Консультанты на едином номере поддержки клиентов «ГазПромНефть» слух опровергли:
- К нам такой информации не поступало, АЗС продолжают работать в штатном режиме. В любом случае, если бы компания решила сократить своё присутствие в вашем городе, за три месяца вам бы пришло СМС об этом. Клиентам нужно ведь успеть воспользоваться бонусами по картам.
Однако сотрудники самой АЗС по ул. Декабристов подтвердили: - Подробностей не знаем, но мы действительно уходим из Ангарска и Иркутска. В других городах области, насколько известно, АЗС будут продолжать работать. О причинах ничего сказать не можем. Мы предупреждаем наших клиентов, чтобы они успели списать бонусы по клиентской скидочной карте до 8 сентября.
Ольга КНЯЗЕВА
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