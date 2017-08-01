Надбавка на детей

Ольга КРАСНОВА,

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По информации Марины КОЗЛОВОЙ, замначальника управления, с января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии с которым пенсия исчисляется с учетом суммы баллов. Такими баллами измеряется не только каждый конкретный страховой, но и нестраховой период, к которому относится и уход женщины за ребенком до полутора лет. Раньше этот срок в стаж не учитывался, теперь ситуация изменилась.Многие пенсионеры ошибочно считают, что надбавка полагается только матерям, которые родили до 1990 года двух и более детей. Главное условие - дети должны были родиться в СССР, а мать - выйти на пенсию не позднее 1 января 2015 года.О какой сумме доплаты идёт речь? Каждый случай перерасчёта носит индивидуальный характер. По информации Марины Козловой, за одного ребенка после перерасчета может быть добавлено 1,8 пенсионных балла, за двух - 3,6, а за трех и более детей - 5,6 пенсионных балла за один год ухода. Сейчас пенсионный балл равен 78 рублям 58 копейкам, значит, за одного ребенка положено 212,17 рубля, за двух - 424,33 рубля, за трех и более – 636,5 рубля.