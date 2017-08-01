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Надбавка на детей


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Сегодня, 13:40
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По всей стране пенсионерки штурмуют отделения Пенсионного фонда России, чтобы получить так называемую «надбавку за детей». О возможном перерасчете пенсии ПФ никого заранее не предупредил. Да и сейчас его специалисты помалкивают. Выручило сарафанное радио, где бурно распространяется информация о добавке к пенсии за детей, рожденных до 1990 года. Чтобы узнать все точно, мы отправились в Ангарское управление ПФ.
Надбавка на детей
14 августа, 9 часов утра. Очередь женщин у Ангарского управления ПФ. Первые пришли сюда в 7 часов утра. За день фонд принимает около 200 человек.

По информации Марины КОЗЛОВОЙ, замначальника управления, с января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии с которым пенсия исчисляется с учетом суммы баллов. Такими баллами измеряется не только каждый конкретный страховой, но и нестраховой период, к которому относится и уход женщины за ребенком до полутора лет. Раньше этот срок в стаж не учитывался, теперь ситуация изменилась.

Многие пенсионеры ошибочно считают, что надбавка полагается только матерям, которые родили до 1990 года двух и более детей. Главное условие - дети должны были родиться в СССР, а мать - выйти на пенсию не позднее 1 января 2015 года.

О какой сумме доплаты идёт речь? Каждый случай перерасчёта носит индивидуальный характер. По информации Марины Козловой, за одного ребенка после перерасчета может быть добавлено 1,8 пенсионных балла, за двух - 3,6, а за трех и более детей - 5,6 пенсионных балла за один год ухода. Сейчас пенсионный балл равен 78 рублям 58 копейкам, значит, за одного ребенка положено 212,17 рубля, за двух - 424,33 рубля, за трех и более – 636,5 рубля.

Ольга КРАСНОВА,
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