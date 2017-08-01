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ТИХО КАК В БИБЛИОТЕКЕ


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Сегодня, 13:58
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Скоро в городе станет меньше на четыре библиотеки. На днях читатели обнаружили на их дверях объявления: книжки срочно сдать, новые не брать, библиотеки будут «закрыты в связи с реорганизацией».

ТИХО КАК В БИБЛИОТЕКЕ
Эти люди – члены клуба семейного чтения «Родник», который собирался в семейной библиотеке № 20. 9 августа их на собрание клуба не пустили.

Читать станут меньше жители 7 микрорайона (библиотека № 20), 6а (библиотека № 15), 15 микрорайона (библиотека № 7) и 95 квартала (там объединяют библиотеки № 5 и 10). Фактически библиотеки будут закрыты, но произносить это слово нельзя, от него представителей управления по культуре АГО трясёт, и они поправляют: «Реорганизованы».

На прошлой неделе, 9 августа, нас пригласили в библиотеку № 20 в 7 микрорайоне. Символично, что первой в городе пала единственная семейная библиотека, которая даже называется ласково - «Гнёздышко». Именно там собирался клуб семейного чтения «Родник» - мамы с детьми со всего города в тесном кругу обсуждали прочитанное. 9 августа у клуба должна была состояться очередная встреча. Но заведующая библиотекой заранее предупредила: не приходите, не пустим. Книголюбы решили: «Всё равно придём, если не пустят, проведём встречу на крыльце».

В этот же день сюда приехали директор централизованной библиотечной системы Ольга ТОБОЛЬ и начальник управления по культуре администрации АГО Марина ШКАБАРНЯ с заместителями. Застав на месте членов клуба семейного чтения, кричащих о своей боли по поводу закрытия библиотеки, Ольга Тоболь пригрозила... вызвать охрану.

ТИХО КАК В БИБЛИОТЕКЕ
Полина МЕЛЬНИКОВА, 39 лет, стаж работы в библиотеке №20 - 1 год и два месяца. Сокращена в связи с реорганизацией и отсутствием профильного образования.

Ольга Тоболь и Марина ШкабарнЯ объяснили нашей газете, почему было принято решение о реорганизации. Ключевые слова «кризис», «оптимизация», «выполнение указов президента РФ о повышении заработной платы работникам культуры».

Местные чиновники, по их словам, опираются на следующие федеральные документы:

- распоряжение правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р за подписью Д.А.МЕДВЕДЕВА;
- распоряжение правительства РФ от 26.01.2017 года № 95-р;
- письмо Министерства культуры от 7.03.2013 № 24-01-39/13-ги.

Итак, постановление № 95 гласит, сколько учреждений культуры должно быть в населенном пункте в зависимости от численности населения. Но! Оно не призывает сокращать их число, а оговаривает минимальное количество библиотек, музеев, Дворцов культуры и т.д. Для городского округа там дана цифра: одна библиотека на 20 тысяч населения. Да, у нас превышение. Только в системе ЦБС работают (или теперь - работали) 18 библиотек. Но ведь это хорошее превышение! Торговых центров у нас тоже в разы больше, чем установлено в нормативах, однако строить их никто не запрещает.

Из указанного письма Министерства культуры: «Вызывает тревогу, что оптимизационные меры, призванные обеспечить наиболее эффективные пути развития учреждений культуры, сводятся к механическому сокращению. Не следует забывать, что приоритетной задачей государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы определено повышение доступности и качества услуг в сфере культуры».

И на это письмо вы ссылаетесь?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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Сегодня, 14:15 - rachaelsl4 написал(а):
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