ТИХО КАК В БИБЛИОТЕКЕ



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Читать станут меньше жители 7 микрорайона (библиотека № 20), 6а (библиотека № 15), 15 микрорайона (библиотека № 7) и 95 квартала (там объединяют библиотеки № 5 и 10). Фактически библиотеки будут закрыты, но произносить это слово нельзя, от него представителей управления по культуре АГО трясёт, и они поправляют: «Реорганизованы».На прошлой неделе, 9 августа, нас пригласили в библиотеку № 20 в 7 микрорайоне. Символично, что первой в городе пала единственная семейная библиотека, которая даже называется ласково - «Гнёздышко». Именно там собирался клуб семейного чтения «Родник» - мамы с детьми со всего города в тесном кругу обсуждали прочитанное. 9 августа у клуба должна была состояться очередная встреча. Но заведующая библиотекой заранее предупредила: не приходите, не пустим. Книголюбы решили: «Всё равно придём, если не пустят, проведём встречу на крыльце».В этот же день сюда приехали директор централизованной библиотечной системы Ольга ТОБОЛЬ и начальник управления по культуре администрации АГО Марина ШКАБАРНЯ с заместителями. Застав на месте членов клуба семейного чтения, кричащих о своей боли по поводу закрытия библиотеки, Ольга Тоболь пригрозила... вызвать охрану.Ольга Тоболь и Марина ШкабарнЯ объяснили нашей газете, почему было принято решение о реорганизации. Ключевые слова «кризис», «оптимизация», «выполнение указов президента РФ о повышении заработной платы работникам культуры».Местные чиновники, по их словам, опираются на следующие федеральные документы:- распоряжение правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р за подписью Д.А.МЕДВЕДЕВА;- распоряжение правительства РФ от 26.01.2017 года № 95-р;- письмо Министерства культуры от 7.03.2013 № 24-01-39/13-ги.Итак, постановление № 95 гласит, сколько учреждений культуры должно быть в населенном пункте в зависимости от численности населения. Но! Оно не призывает сокращать их число, а оговаривает минимальное количество библиотек, музеев, Дворцов культуры и т.д. Для городского округа там дана цифра: одна библиотека на 20 тысяч населения. Да, у нас превышение. Только в системе ЦБС работают (или теперь - работали) 18 библиотек. Но ведь это хорошее превышение! Торговых центров у нас тоже в разы больше, чем установлено в нормативах, однако строить их никто не запрещает.Из указанного письма Министерства культуры: «Вызывает тревогу, что оптимизационные меры, призванные обеспечить наиболее эффективные пути развития учреждений культуры, сводятся к механическому сокращению. Не следует забывать, что приоритетной задачей государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы определено повышение доступности и качества услуг в сфере культуры».И на это письмо вы ссылаетесь?