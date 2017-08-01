Ангарские полицейские приняли присягу

Молодых полицейских привел к присяге начальник ОРЛС УМВД России по Ангарскому городскому округу Виктор Аломский. Он подчеркнул, что молодые сотрудники должны равняться на лучших в системе МВД и с честью нести свой долг.Виктор Аломский пожелал новоиспеченным сотрудникам полиции успехов в службе, терпения и внимательности к людям, уверенности в правильности выбранного пути.