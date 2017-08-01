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Ангарские полицейские приняли присягу


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Сегодня, 13:00
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Ангарские полицейские приняли присягу

Торжественная церемония принятия Присяги сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации состоялась в историческом музее ангарского управления МВД.

Молодых полицейских привел к присяге начальник ОРЛС УМВД России по Ангарскому городскому округу Виктор Аломский. Он подчеркнул, что молодые сотрудники должны равняться на лучших в системе МВД и с честью нести свой долг.

Ангарские полицейские приняли присягу

Виктор Аломский пожелал новоиспеченным сотрудникам полиции успехов в службе, терпения и внимательности к людям, уверенности в правильности выбранного пути.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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