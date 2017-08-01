ОНФ или ОБС?

Ольга КНЯЗЕВА

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«Народная оценка качества» не единственный проект ОНФ. Подобный есть по проверке качества ремонта дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и другие. Теперь взялись и за медицинские учреждения. В нашем перинатальном центре проверку проводила Юлия БУКРЕЙ, 31-летний индивидуальный предприниматель, руководитель общественной организации «Благо» (чем именно занимается организация, выяснить не удалось). Одна. Без специалистов, экспертов, помощников. О том, что в учреждении идет проверка, не знали даже руководители центра.Как следует из доклада Юлии Букрей, её возмутило, что в перинатальном центре уделяют мало внимания стирке многоразовых бахил. Нашей редакции общественница пояснила, что ей достались влажные, плохо просушенные бахилы. Во время визита в Ангарский перинатальный центр девушка успела пообщаться с пациентками. Они, по словам Юлии, жаловались, что в АПЦ им навязывают услуги частной страховой компании.