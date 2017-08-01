.
,

ОНФ или ОБС?


0

Сегодня, 12:38
 Количество просмотров: 132
    

Общероссийский народный фронт запустил проект «Народная оценка качества». Первые итоги активисты обсудили на встрече в Иркутске. Докладывали по результатам проверок медицинских учреждений. Досталось и Ангарскому перинатальному центру. Качество самих проверок оценили наши корреспонденты.

ОНФ или ОБС?
Сквер “Аистёнок” у перинатального центра - робкая попытка облагородить многолетний пыльный пустырь.

«Народная оценка качества» не единственный проект ОНФ. Подобный есть по проверке качества ремонта дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и другие. Теперь взялись и за медицинские учреждения. В нашем перинатальном центре проверку проводила Юлия БУКРЕЙ, 31-летний индивидуальный предприниматель, руководитель общественной организации «Благо» (чем именно занимается организация, выяснить не удалось). Одна. Без специалистов, экспертов, помощников. О том, что в учреждении идет проверка, не знали даже руководители центра.

Как следует из доклада Юлии Букрей, её возмутило, что в перинатальном центре уделяют мало внимания стирке многоразовых бахил. Нашей редакции общественница пояснила, что ей достались влажные, плохо просушенные бахилы. Во время визита в Ангарский перинатальный центр девушка успела пообщаться с пациентками. Они, по словам Юлии, жаловались, что в АПЦ им навязывают услуги частной страховой компании.

- Мною были опрошены от 15 до 20 пациенток. Беременным женщинам, кто хотел бы выбрать специалиста и оплатить его, при обращении почему-то навязывается одна из страховых компаний города. Если женщина начинает интересоваться, почему она не может напрямую заключить договор с перинатальным центром, всё спускается на тормозах, отвечают: «Да можете у нас».

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Наехала на семью
На виду у всех
С пистолетом на приём
Все новости категории

Общество
Без «Перспективы»
Закрыть или оставить?
Прожиточный минимум увеличился
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (199)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru