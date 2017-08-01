ОНФ или ОБС?

Общероссийский народный фронт запустил проект «Народная оценка качества». Первые итоги активисты обсудили на встрече в Иркутске. Докладывали по результатам проверок медицинских учреждений. Досталось и Ангарскому перинатальному центру. Качество самих проверок оценили наши корреспонденты.Сквер “Аистёнок” у перинатального центра - робкая попытка облагородить многолетний пыльный пустырь.
«Народная оценка качества» не единственный проект ОНФ. Подобный есть по проверке качества ремонта дорог, капитального ремонта многоквартирных домов и другие. Теперь взялись и за медицинские учреждения. В нашем перинатальном центре проверку проводила Юлия БУКРЕЙ, 31-летний индивидуальный предприниматель, руководитель общественной организации «Благо» (чем именно занимается организация, выяснить не удалось). Одна. Без специалистов, экспертов, помощников. О том, что в учреждении идет проверка, не знали даже руководители центра.
Как следует из доклада Юлии Букрей, её возмутило, что в перинатальном центре уделяют мало внимания стирке многоразовых бахил. Нашей редакции общественница пояснила, что ей достались влажные, плохо просушенные бахилы. Во время визита в Ангарский перинатальный центр девушка успела пообщаться с пациентками. Они, по словам Юлии, жаловались, что в АПЦ им навязывают услуги частной страховой компании.- Мною были опрошены от 15 до 20 пациенток. Беременным женщинам, кто хотел бы выбрать специалиста и оплатить его, при обращении почему-то навязывается одна из страховых компаний города. Если женщина начинает интересоваться, почему она не может напрямую заключить договор с перинатальным центром, всё спускается на тормозах, отвечают: «Да можете у нас».
Ольга КНЯЗЕВА
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