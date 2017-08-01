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Элита из пятиэтажки


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Сегодня, 14:44
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Типовые микрорайоны у нас такие же, как и везде в России. Глазу зацепиться не за что. Серость и уныние. Но вот ведь правильно говорят: неважно, где жить, важно, как и с кем.

Элита из пятиэтажки
Площадка перед домом № 11 микрорайона 7.

Возле 11-го дома 7-го микрорайона компании с пивом не сидят и даже мусор никто не бросает, хотя лавочки там есть. На них люди отдыхают и любуются красотой. Возле каждого подъезда обычной хрущёвской пятиэтажки посажены цветы, балконы тоже в цвету. А возле одного из подъездов целая композиция с белыми лебедями, плывущими по стеклянному озеру, рыбой, лягушками и русалкой... Бывает, бывает уютно, красиво и зелено не только в коттеджных поселках!..

Но так было не всегда. В лучшую жизнь дом вытянула Тамара Александровна МОЧАЛОВА. Сейчас ей 65 лет, на пенсию вышла с производственно-ремонтного предприятия, где работала инженером по снабжению. В этом доме она живёт 30 лет, вырастила двоих детей, сейчас в гостях у неё постоянно бывают внуки. Самые главные её помощницы-соседки – 40-летняя Елена КУЗЬМИНА, заведующая детским садом № 36, и Людмила РОМАНОВА, молодая пенсионерка, работавшая раньше начальником цеха в мебельной фирме.

Элита из пятиэтажки
4-й подъезд дома № 11 микрорайона 7. Первый этаж. За этой декоративной кладкой – ООО «Жилком». Тамара МОЧАЛОВА (слева), Елена КУЗЬМИНА (в центре) и благодарная им соседка Галина Ильинична.

Женщины живут в доме, в котором работает управляющая компания «Жилком». Это не самое приятное соседство, потому что до прошлого года вход в ЖЭК был через подъезд. Нельзя было даже поставить домофон. И когда все соседние дома давным-давно сидели под замками, 4-й подъезд дома № 11 собирал всех, кого из дома выгнали. Никакие уговоры сделать вход с другой стороны дома на руководителя УК Дениса ТОРБЕЕВА не действовали. И началась война.

По команде Тамары Мочаловой соседи скинулись на домофон, и в один из понедельников работники ЖЭКа… не попали на работу! ЖЭК был вынужден рубить отдельный вход и замуровать подъездный. Тогда Торбеев признался Мочаловой:

- Против лома нет приёма.

А потом отремонтировал подъезд, поставил евроокна. Все после многочисленных обращений ставшей старшей по дому Тамары Мочаловой. Ей трудно отказать, она все законы знает, за свои и права соседей бьётся, отступать не умеет и лом в руках держит крепко.

Элита из пятиэтажки
Лучшая защита от воров – вынести в подъезд сотни цветов!

Теперь дом № 11 со своей управляющей компанией дружит. И не только с ней, но и с парикмахерской, работающей в доме. Мочалова просто объявила ее хозяйке, что та платит дому очень маленькую аренду. Теперь все жильцы дома получили 30-процентную скидку на услуги салона.

После простой покраски подъезда ЖЭКом соседи дружно вышли на свои площадки. На каждом из пяти этажей мужики постелили линолеум.

- Знаете, как весело стелили? Хохотали все, бегали друг к другу смотреть, у кого лучше. Сдружились! – вспоминают женщины.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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